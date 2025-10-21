Donald Trump se emplea a fondo en transformar la Casa Blanca a su gusto, donde el oro y el mármol son los protagonistas

Unas obras de 200 millones de dólares en la Casa Blanca: Donald Trump construye una sala de baile de 8.000 metros para 900 personas

En su primer mandado, Donald Trump casi no tocó la Casa Blanca. Sin embargo, durante su segunda etapa frente a la presidencia de los Estados Unidos se está empleando a fondo, según ha explicado desde el plató de Informativos Telecinco el periodista David Cacho.

"Donald Trump está decorando a su estilo la Casa Blanca. Su gusto es mundialmente conocido. Tiene una obsesión muy reconocida por el mármol y el dorado. Una obsesión que ya roza el fetichismo. Algunos ejemplos son el Despacho Oval, que ha ido remodelando poco a poco con elementos dorados que inundaban la sala".

"El dorado es el protagonista en la cenefa, en los marcos e incluso en la chimenea. También el famoso Jardín de la Rosaleda se ha convertido en un enorme suelo de terrazo con mesas y sillas blancas a juego que simulan una gran terraza. La sala de las palmeras hacía mucho tiempo que no tenía palmeras, pero si cierta vegetación que ha desaparecido por completo. Unas plantas que han sido cambiados por un suelo de mármol".

La remodelación en el salón de baile

Las obras para construir el salón de baile encargado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca empezaron este lunes con la demolición de una parte de la residencia presidencial, pese a que el mandatario dijo que el nuevo recinto sería un anexo y que no se cambiaría la estructura original del inmueble.

Trump ha ordenado construir una sala de baile en la Casa Blanca de unos 8.000 metros cuadrados de superficie y con una capacidad para hasta 900 personas, según precisó la semana pasada a la cadena NBC. El proyecto tiene un costo estimado de doscientos millones de dólares, que, según la Casa Blanca, estará cubierto por donaciones del propio presidente y de otros «patriotas».

La empresa encargada de las obras es la constructora Clark, con sede en el estado Virginia y responsable de proyectos emblema en la capital estadounidense como el estadio Capital One Arena y el parque L’Enfant Plaza. El diseño corresponde a su vez a la firma McCrery Architects, que conservará el estilo neoclásico estadounidense que prima en la Casa Blanca.