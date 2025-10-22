Esperanza Calvo 22 OCT 2025 - 21:47h.

Un ataque ruso causa el pánico en Jarkov, Ucrania, tras atacar una guardería donde 50 niños tuvieron que ser evacuados

Protección Civil en Alemania publica una guía para estar preparado en caso de guerra: recomiendan tener suministros de tres a diez días

Compartir







Putin ha desplegado una serie de maniobras militares, utilizando misiles balísticos internacionales que pueden llevar cabezas nucleares. El lanzamiento ha sido supervisado por el propio Putin, que lejos de querer acercarse a una paz con Ucrania, acrecienta la tensión ante una invasión rusa que no parece que vaya a terminar pronto. Es más, Rusia suele realizar estas maniobras cuando trata de lanzar una advertencia.

Rusia luce músculo nuclear ante Occidente. Ya cuenta con más de 5.000 cabezas atómicas. En Ucrania sigue tratando de alcanzar sus objetivos en el campo de batalla y no en la mesa de negociaciones. Hoy ha lanzado 400 drones y 26 misiles contra diferentes ciudades ucranianas. Uno de ellos ha dado de lleno en una guardería.

PUEDE INTERESARTE Trump declina la entrega de los misiles Tomahawk solicitados por Zelenski y propone reunirse con Putin para acabar con la guerra en Ucrania

Niños muy pequeños, de menos de cuatro años, sometidos al estrés extremo de la guerra: los oímos llorar en brazos de los bomberos, de sus padres o de sus abuelos que tratan de tranquilizarlos cuando ni ellos mismos son capaces de serenarse. Han corrido a recogerlos en cuanto han oído esta la gran explosión que ha provocado el dron ruso.

Un hombre ha muerto y siete personas han resultado heridas

Rusia atacaba esta escuela infantil de Jarkov a las 10:30, mientras 48 niños estaban en las aulas. El dron ha atacado en picado, ha destrozado la guardería, una cafetería y varios coches en un barrio densamente poblado: un ataque deliberado contra población civil. No hay que lamentar una masacre mayor gracias a la gran cautela de los cuidadores de los niños, que decidieron bajarlos al refugio en cuanto oyeron la alarma antiaérea. Aún así, un hombre de 40 años ha muerto y otras siete personas están heridas.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump da largas a la venta de los misiles Tomahawk y presiona a Zelenski para lograr la paz con Putin

Para Zelenski, esta es una bofetada a quienes defienden que el Kremlin quiere la paz. El centro escolar se encuentra en Jarkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, una de las más castigadas por el ejercito ruso porque está muy cerca de la línea del frente. Este crimen de guerra llega tras otra noche de ataques masivos contra varias ciudades de Ucrania. Otros seis civiles han muerto, entre ellos un bebé y un niño de 12 años, bombardeados mientras dormían.