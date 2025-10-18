El futuro de la guerra en Ucrania, pendiente de una posible reunión entre Putin y Trump

El futuro de la guerra en Ucrania queda pendiente de una posible reunión en Hungría entre Putin y Trump

El presidente ucraniano llegó a la Casa Blanca con la esperanza de salir con el compromiso de Donald Trump de entregarle los misiles de largo alcance Tomahawk, pero salió con palabras llenas de buenas intenciones. El futuro de la guerra en Ucrania queda enfocado en una posible reunión entre Putin y Donald Trump. Encuentro que podrían tener lugar en Hungría y en el que podría estar Zelenski, como informa Rosa Conde.

La guerra en Ucrania se le ha hecho bola a Putin, se le ha atascado y está pasando algo parecido a aquello del aleteo de la mariposa: que se puede sentir al otro lado del mundo. El presidente ruso provoca y tantea en un juego peligroso, que amenaza la seguridad del continente. Es su particular guerra híbrida contra Europa y la OTAN.

La reunión entre Zelenski y Donald Trump

Donald Trump, tras más de dos horas de conversación con Zelenski en la Casa Blanca, voló a Florida y desde la pista de aterrizaje lanzó un mensaje que resonó en Moscú y Kiev: “Deben detener la guerra de inmediato, estén donde estén las líneas de combate. Si no lo hacen ahora, será demasiado complicado resolverlo”. El mandatario aseguró haber transmitido el mismo mensaje al presidente ruso advirtiendo del riesgo de una “escalada incontrolable” del conflicto.

En una entrevista concedida a la cadena 'NBC' y aún no emitida, Zelenski reconoció que no logró los misiles Tomahawk, aunque subrayó que Trump no descartó la posibilidad de reconsiderarlo más adelante. “Eso es precisamente lo que teme Putin”, declaró el presidente ucraniano, quien confió en que el líder estadounidense pueda desempeñar un papel decisivo para alcanzar la paz.

Durante el encuentro, Trump justificó su negativa alegando que la entrega de ese armamento podría agravar la guerra y afectar las reservas estratégicas de Estados Unidos. En cambio, insistió en promover una solución negociada que, según fuentes de su entorno, podría concretarse en una futura reunión con Putin en Hungría, a la que no se descarta que asista también Zelenski. “Estoy abierto a cualquier formato, bilateral o trilateral, que nos acerque a la paz”, afirmó Trump.

De regreso a Kiev, el presidente ucraniano mantuvo una videoconferencia con varios líderes europeos y con el secretario general de la OTAN, quienes reiteraron su apoyo “inquebrantable” a Ucrania. La Alianza Atlántica, además, respaldó el nuevo plan estratégico de defensa presentado esta semana por la Unión Europea, que contempla reforzar el flanco oriental y crear un “triple escudo europeo” —de drones, defensa aérea y defensa espacial— antes de 2030.

En paralelo, Bruselas ha alertado del aumento de las acciones de guerra híbrida procedentes de Rusia, incluyendo sabotajes, ciberataques y vuelos no autorizados de cazas en espacio aéreo europeo. Según expertos en seguridad, Moscú utiliza una “flota fantasma” de hasta mil buques de bandera de conveniencia para financiar el esfuerzo bélico y facilitar operaciones encubiertas en aguas internacionales.

La guerra continúa, mientras las capitales occidentales buscan un delicado equilibrio entre el apoyo a Ucrania y la contención del conflicto con Rusia.