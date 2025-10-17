Trump insiste en que lo que necesita Ucrania es que acabe la guerra

John Bolton, el exasesor de Donald Trump, es imputado por el supuesto manejo indebido de documentos clasificados

Compartir







Donald Trump admite que Vladimir Putin puede intentar engañarle pero asegura que eso será difícil y que en el fondo quiere acabar con la guerra. El presidente estadounidense cree que puede resolver pronto su noveno conflicto y sin meter de por medio los misiles Tomahawk, según su forma de enumerarlos. Lo ha dicho después de recibir hoy a Volodímir Zelenski por tercera vez en la Casa Blanca, según informa Rosa Conde.

Trump insiste en que lo que necesita Ucrania es que acabe la guerra, no misiles Tomahawk como ansía Zelenski. El presidente ha pedido flexibilidad al líder ucraniano y a Vladimir Putin. Que aparquen el odio, resalta Trump, para poder lograr la paz. El magnate está presionando a ambos presidentes para que acepten de nuevo sus reglas del juegos y volver a convertirse en esa imagen de pacificador mundial que tanto le gusta.

Trump reconoce que la venta de esos misiles es un riesgo de escalada

El presidente estadounidense le ha pasado la mano por el hombro a Zelenski, dice de él que es un gran líder y elogia su vestimenta cada vez más formal: “Te sienta bien la chaqueta, me gusta y es muy estilosa”. La reunión ha empezado bien. En cuanto al tema que centra la reunión, la posible venta de misiles Tómahawk a Ucrania, Trump ha reconocido que es un riesgo de escalada y espera que no sean necesarios para acabar con la guerra.

El misil Tómahawk es un arma con potencial para cambiar el uso de la guerra. No tanto por su largo alcance, sino por ser casi invulnerable, por volar a muy baja altura y estar fuera del alcance de los radares.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump y su otro gran conflicto pendiente: de negociar con Benjamin Netanyahu al muro de Vladímir Putin

Trump piensa que Putin quiere todavía un alto el fuego

Zelenski cree que tras el alto en fuego en Gaza se abre una ventana de oportunidad para otro acuerdo en Ucrania. Pero no confía en que Putin lo quiera. Trump le ha contradicho y le ha asegurado que tiene más información y que Putin sí lo desea. El presidente estadounidense ha vuelto hablar de España y de su escaso gasto en defensa, pero ha sido comedido y ha dicho que es un asunto entre Madrid y la OTAN.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El mandatario tampoco ha desaprovechado el momento de hablar sobre Premio Nobel de la Paz: “He solucionado nueve guerras y siempre me dicen ‘la próxima vez seguro que se lo dan'. Ningún presidente ha solucionado ninguna. Solo las han empezado”. Una vez más, Donald Trump y su eterna espina en la garganta.