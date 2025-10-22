La reconstrucción del robo del Louvre con IA: desde su entrada al millonario botín

La cadena de televisión francesa BFMTV reconstruye a través de la IA cómo se produjo el robo en el museo del Louvre

La Fiscalía de Francia estima que las joyas robadas en el Museo del Louvre tienen un valor de 88 millones de euros

Continúa la investigación del robo que tantas incógnitas ha dejado mundialmente: el museo del Louvre sigue siendo punto de mira. El pasado domingo un grupo entró dentro del edificio y sustrajo algunas joyas cuyo valor conjunto está cifrado en 88 millones de euros. Estas fueron saqueadas de la corona francesa en la Galería de Apolo, según informó este pasado martes la fiscal Laure Beccuau.

La cadena de televisión BFMTV ha creado un montaje audiovisual del momento del robo utilizando la inteligencia artificial. De esta manera, han explicado cómo actuaron los ladrones y cuál fue la reacción por parte del personal de seguridad. Con ayuda de la IA, la cadena de televisión francesa ha ofrecido una de las mejores y más detalladas explicaciones de lo que ocurrió el pasado domingo.

Los ladrones, con chalecos amarillos y encapuchados, ascendían a través del montacargas con una ayuda de una larga escalera. Entraron al primer piso del Louvre después de romper con una radial, una de las ventanas cuyo dispositivo de seguridad no funcionaba correctamente. Entonces, activaron el cronómetro para medir con precisión el tiempo que tenían antes de que todas las alarmas les delatasen.

La reconstrucción de los hechos

Después de un breve reconocimiento de la sala, los intrusos dieron con las joyas de napoleón. El ruido de la sierra que utilizaron para romper una de las vitrinas que encerraba la joya robada, alertó al personal de seguridad. En ese momento, tres vigilantes y otros dos que se encontraban en una estancia adyacente acuden urgentemente. Los intrusos les amenazaron con una sierra, y los vigilantes no les quedó opción que apartarse ya que no iban armados para poder defenderse.

Decidieron activar el protocolo de seguridad que llevó a todo el desalojo del edificio, lo que causó el pánico entre los turistas que había en su interior. Una vigilante se encargó de grabar la operación de los ladrones, para poder tener una prueba de cómo sucedió todo aquello. Sin embargo, la intervención posterior de dos guardias de seguridad fue decisiva, como aclaró la directora de seguridad del museo. "Les hicieron huir, impidieron que montasen en el montacargas y permitieron que no se llevasen la corona". Lo que no pudieron evitar es que en menos de cuatro minutos huyesen en moto con un botín millonario .