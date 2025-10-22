Algunos medios franceses consideran el robo de las ocho joyas de la corona francesa como el del "siglo"

El suceso ha despertado una gran polémica y críticas hacia los responsables de la seguridad del museo del Louvre

El Museo del Louvre estima que el valor de las ocho joyas robadas el pasado domingo ronda los 88 millones de euros. Estas fueron saqueadas de la corona francesa en la Galería de Apolo, según informó este martes la fiscal Laure Beccuau.

Beccuau, en unas declaraciones al canal RTL, aseguró que las investigaciones continúan con la identificación de al menos cuatro personas que entraron en la galería de Apolo, donde se produjo el robo, que calificó de "extremadamente espectacular".

Posible cómplice dentro del museo

La fiscal añadió que "no está descartada" la pista de que una persona del museo sea cómplice de la banda de ladrones. Además, esta consideró que los asaltantes "jamás obtendrán esa suma considerable" de 88 millones de euros, si toman la decisión de fundir o desmontar los objetos.

Este suceso del pasado domingo, considerado por algunos medios franceses como el del "siglo", ha dado lugar a una polémica en Francia y fuertes críticas hacia la dirección del museo y el ministerio de Cultura, al que se le atribuye la responsabilidad de no haber protegido suficientemente una de las instituciones más emblemáticas del mundo.

La ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, en un mensaje en su cuenta de X, ha destacado que el robo se produjo justo en el momento de la apertura del museo.

Un robo de siete minutos

El ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez, ha confirmado que la banda de ladrones entraron "desde fuera con una plataforma elevadora" y que el robo duró apenas unos siete minutos, lo que podría señalar que fue un robo premeditado, según establecen emdios locales como 'Le Figaro'.

"Se está haciendo todo lo posible para garantizar que encontremos a los perpetradores lo más rápido posible y tengo esperanzas", confirmaba.

Usaron motosierras para romper los cristales

Según el ministro, son tres o cuatro personas las que irrumpieron en el museo utilizando un montacargas que les permitió subir hasta el primer piso. Una vez allí, usaron pequeñas motosierras para romper los cristales y se dirigieron a las vitrinas donde se encontraban las joyas. Tras el robo, se dieron a la fuga en moto.

Núñez insistió en que los ladrones "actuaron muy muy rápido", pero también en que las fuerzas de la orden acudieron "inmediatamente", y que en este tipo de situaciones su nivel de éxito es superior al 50%.

Entre las joyas robadas, las autoridades han encontrado una de las reliquias que había sido sustraída, la corona de la emperatriz Eugenia, en las instalaciones del museo con algunos desperfectos.

El diamante más grande no ha sido robado

Entre las piezas robadas se encuentra un collar, un broche y una tiara. Todas se exhibían detrás de las vitrinas dedicadas a Napoleón y los soberanos franceses. Sin embargo, el diamante más grande de la colección, el famoso Regent, con un peso de más de 140 quilates, no ha sido robado.

El Louvre es uno de los museos más visitados del mundo, alcanzando la cifra de 8,7 millones de visitantes el año pasado.