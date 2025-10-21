Las autoridades francesas se acercan cada vez más a esclarecer los hechos en el robo del museo del Louvre

Las hipótesis alrededor del robo en el museo del Louvre de París: del narcotráfico o un encargo hasta una injerencia internacional

Todavía sigue habiendo muchas incógnitas en el inesperado robo en el museo del Louvre en París. Uno de los lugares más conocidos en el mundo por millones de turistas, ha quedado al descubierto al mostrar una vulnerabilidad que hasta ahora no se conocía. Los ladrones han sustraído joyas de un incalculable valor económico, pero también cultural e histórico. Las autoridades todavía no han podido identificar a los autores de este plan criminal que parece de película. Tampoco han conseguido dar con las joyas robadas.

Francia ha reunido a 60 investigadores con el objetivo de sofocar tal crisis. Ahora, todos ellos tienen la misión de recuperar las valiosas joyas que desaparecieron el pasado domingo. Parten de una pista: los ladrones robaron una grúa elevadora que utilizaron para entrar a la galería. 10 días antes, los propietarios de la maquinaria denunciaron ante la policía la sustracción de esta elevadora, en el norte del país.

Las autoridades comienzan tirando de este hilo para poder identificar a las personas de las que ya se habla internacionalmente. Cualquier pista sirve para acercarse a lo que ocurrió el pasado domingo. Quiénes son esos ladrones, cómo se produjo el robo y la pieza clave; dónde están esas joyas.

Las primeras hipótesis no han sido confirmadas

Las primeras hipótesis apuntan a que, lo más seguro, es que desmonten las joyas por piezas, ya que, al ser tan únicas y reconocibles a simple vista, si tratan de venderlo en el mercado negro, alguien puede dar la voz de alarma a las autoridades. Lo más fácil para ellos sería destruirlas y quedarse con los diamantes y las piedras más valiosas, algo que sí que podrían vender por separado y, si son más audaces que la policía francesa, podrían incluso colocarlas en el mercado por un valor inimaginable.

Otros de los puntos a los que el Gobierno francés quiere llegar, es si se trata de una banda o una injerencia internacional por parte de algún otro líder que haya querido dar un toque de atención a Macron. No han confirmado ninguna de estas teorías por el momento.

Lo que sí ha producido este robo es una gran tormenta encima de los principales mandatarios franceses y sobre la organización del museo. El dispositivo de seguridad del museo del Louvre fue duramente criticado por la poca seguridad que tiene un lugar de tal reconocimiento. ¿No es suficiente? ¿Fue desactivado por los ladrones? ¿No había personal en el museo que hiciese rondas de vigilancia?

El pasado lunes trataron todos estos temas en una reunión entre la dirección y los sindicatos, quienes advirtieron de que algo así podría acabar pasando. El fallo está en una de las ventanas del primer piso. La alarma que estaba conectada a su estructura daba fallos, y en el momento que entraron al interior de la galería, no debió sonar. La falta de cámaras de seguridad en muchas de las salas del museo, también permitieron a los asaltantes mantener su discreción.