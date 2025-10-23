Es la primera vez en medio siglo que el jefe de la Iglesia Anglicana visita al líder de la Iglesia Católica

El especial regalo del papa León XIV al rey Carlos III en su histórica visita al Vaticano y que podrán usar sus herederos

Imagen histórica. El rey Carlos III de Inglaterra y el papa rezan juntos en la Capilla Sixtina, en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Es la primera vez en medio siglo que el jefe de la Iglesia Anglicana visita al líder de la Iglesia Católica, un encuentro que no se producía desde que Enrique Octavo rompió con el catolicismo hace más de 500 años.

Bajo el famoso techo de Miguel Ángel, se reunió la Iglesia católica romana y la de Inglaterra. El rey Carlos III de Inglaterra y el papa León XIV han rezado juntos durante una visita de Estado del monarca acompañado de la reina Camila.

Una imagen que no sucedía desde hace 500 años

Este encuentro va cargado de una simbología de reconciliación. Un rezo que ocurre casi 500 años después de la separación de la Iglesia de Inglaterra de Roma. Aunque no es el primer acercamiento. El propio rey Carlos II ya había visitado a los pontífices del Vaticano y ambas iglesias han colaborado a lo largo de los años.

Los reyes también visitaron la Basílica de San Pablo Extramuros, que lleva el nombre de San Pablo, el apóstol que está enterrado debajo del altar. La silla en la que estuvo sentado lleva una inscripción en latín que significa ‘que todos sean uno’. Sin duda, detalles que demuestran que se trata de una ocasión histórica.