La norma de protocolo que la reina Camilla ha tenido que cumplir en su encuentro con el papa León XIV

Se trata de la primera vez en 500 años que un monarca de Reino Unido reza en público junto a un pontífice de la Iglesia católica

La visita de los reyes Carlos III y la reina Camilla a la Santa Sede y su encuentro con el papa León XIV ha pasado a la historia. Los soberanos británicos ya se encuentran en el Vaticano, siendo la primera vez en 500 años que un monarca de Reino Unido reza en público junto a un pontífice de la Iglesia católica.

La expectación no podía ser mayor. Todas las miradas apuntaban a Roma desde primera hora de la mañana de este jueves 23 de octubre. Y la reina consorte ha protagonizado una de las imágenes más llamativas al cumplir con una norma de protocolo: se ha ajustado a las reglas tradicionales que rigen la indumentaria de las mujeres reales no católicas cuando reciben una audiencia papal.

El look de la reina Camilla

El vestuario que ha escogido para la gran ocasión lo ha dicho casi todo: vestido negro, manga larga y el uso de mantilla o velo negro en la cabeza. Este código, aunque se ha relajado en los últimos años, sigue siendo el más común por las soberanas no católicas, y, en su caso, anglicana.

En concreto, Camila ha lucido un vestido de seda de Fiona Clare, mantilla y velo del popular sombrerero Philip Treacy que no ha dejado indiferente a nadie y un broche en forma de cruz que perteneció a Isabel II.

No es la primera vez que la esposa de Carlos III viste mantilla: por ejemplo en 2009, cuando visitó al papa Benedicto XVI, ya se decantó por una vestimenta negra y un velo de encaje. Aunque en 2017 dejó atrás el negro y optó por un abrigo beige e ir sin velo en su encuentro con el papa Francisco, cuando todavía era duquesa de Cornualles. Ahora ha vuelto a recuperarlo, y esta vez siendo ya reina.

Lo que dicta el protocolo

El protocolo de la Santa Sede para audiencias con el papa establece que, tradicionalmente, las mujeres deben llevar un vestido sobrio, de color negro -o al menos oscuro-, con manga larga o al menos que cubran los hombros, la falda por debajo de la rodilla, y un velo o mantilla negra que cubra la cabeza.

En este contexto, el negro simboliza humildad, discreción y respeto en el entorno del Vaticano. Aunque en los últimos años ha habido más libertad en cuanto a los looks, la norma sigue siendo el punto de partida y, normalmente, acatada.

El hecho de que su marido sea la cabeza de la Iglesia anglicana la sitúa en la categoría de consorte no católica, y por ello, en el momento que accede a tener esta audiencia debe vestir según el canon del negro.

El privilegio del blanco

El 'privilegio del blanco' es una tradición vaticana que únicamente está dirigido a las reinas católicas o casadas con monarcas católicos.

En este reducido grupo se encuentran las reinas Sofía y Letizia. Ambas han hecho uso de esta distinción en distintas audiencias con el papa Francisco y con León XIV, destacando siempre por su sobriedad y elegancia.

Durante la misa del inicio de pontificado del estadounidense, fue la primera vez que la esposa de Felipe VI llevó una mantilla blanca en las últimas dos décadas, desde que se casó con el entonces príncipe Felipe el 22 de mayo de 2004, cuando llevó un velo bordado.

Otras mujeres pertenecientes a la realeza como Matilde de Bélgica, María Teresa de Luxemburgo, Charlene de Mónaco y algunas princesas de la Casa de Saboya también han ejercido este privilegio. Aunque cabe recordar que Charlene sorprendió en 2022 vistiendo de negro en su audiencia con el papa argentino.

Para Camilla, como consorte de un rey que no pertenece a una monarquía católica -y ella misma no es católica- el privilegio no se aplica. Por eso, la vestimenta en negro con velo es la norma que ha seguido.