La familia real británica anuncia que han iniciado los procesos para retirar los títulos al príncipe Andrés por las acusaciones de vínculos con Epstein

El príncipe Andrés recibió a Jeffrey Epstein en el Royal Lodge, en Windsor, tras la orden de arresto contra el pederasta

La familia real británica ha anunciado este jueves que el rey de Carlos III ha iniciado el proceso formal para retirar los títulos al príncipe Andrés, en medio de las acusaciones con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, y ha sido expulsado de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres.

"El príncipe Andrés pasará a ser conocido como Andrés Mountbatten Windsor. Hasta la fecha, su contrato de arrendamiento de Royal Lodge le ha brindado protección legal para continuar residiendo allí. Se le ha notificado formalmente la rescisión de contrato y deberá trasladarse a otra vivienda privada", reza un comunicado de Buckingham Palace.

Según ha sostenido, estas medidas son "necesarias a pesar de que continúa negando las acusaciones en su contra". "Sus majestades desean dejar claro que sus pensamientos y simpatías han estado, y seguirán estando, con las víctimas y supervivientes de cualquier forma de abuso", han concluido.

Recibió a Epstein en el Royal Lodge

El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, recibió en 2006 en Royal Lodge, la mansión en la que vive en Windsor sin pagar alquiler, a Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein y Ghislaine Maxwell, dos meses después de que se emitiera una orden de arresto contra el pederasta convicto, revela este martes la BBC. Una información que se hizo público hace varios días y por la que la familia real británica ha decidido iniciar todos los procesos para expulsar al príncipe Andrés.

La emisora pública británica puntualiza que se sabía que Epstein, Maxwell y Weinstein habían visitado el castillo de Windsor para el evento, pero no que hubieran estado en la residencia privada de Andrés. Epstein, Maxwell y Weinstein aparecen juntos en una fotografía conseguida por la BBC antes de la fiesta principal en el castillo. El fallecido pederasta fue arrestado por la policía en Florida ocho días después del evento.