El príncipe Andrés de Inglaterra anuncia que renuncia a sus títulos por sus acusaciones con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein

La agenda telefónica de Jeffrey Epstein con Trump, Kissinger, Mick Jagger y Dustin Hoffman, entre los contactos

Compartir







El príncipe Andrés de Inglaterra ha anunciado este viernes que renuncia a sus títulos, entre ellos el de duque de York, en medio de sus acusaciones con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, involucrado en un caso de supuestos abusos sexuales a menores de edad. Así como también por su supuesto amistad con un espía chino. La noticia la ha dado a través de un comunicado.

"Tras conversaciones con el rey y mi familia inmediata y más amplia, hemos concluido que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real", ha señalado el príncipe Andrés, quien ha defendido su inocencia. Cabe destacar que seguirá siendo príncipe por ser hijo de la reina Isabel II.

PUEDE INTERESARTE El Congreso de EEUU publica más de 33.000 páginas de archivos sobre el caso Epstein

En la nota, ha precisado que toma esta decisión para anteponer, "como siempre", su deber a su familia y a su país. "Por lo tanto, ya no usaré mi título ni los honores que me han sido conferidos. Como ya he dicho, niego rotundamente las acusaciones en mi contra", ha reiterado. En 2019, Andrés de Inglaterra anunció que abandonaba sus actividades públicas debido al escándalo en el que se ha visto envuelto por su relación con el magnate estadounidense.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --el hijo de Isabel II--, Bill Clinton o Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.

PUEDE INTERESARTE Una imagen de Jeffrey Epstein recibe a Trump en Reino Unido, proyectada sobre la fachada del Castillo de Windsor

La relación con Donald Trump

La agenda telefónica del depredador sexual, Jeffrey Epstein contiene incluye el nombre de Donald Trump, Mick Jagger, entre otros conocidos de la política y el espectáculo. Así lo revelan los nuevos documentos que el Congreso de Estados Unidos ha publicado este martes. Esta última difusión de los contactos personales del hombre acusado de orquestar una red de prostitución de menores vuelve a vincular al presidente de EE.UU con Epstein, después de saliera a la luz el dibujo con la silueta de una mujer desnuda y mensajes sugerentes que Trump le regaló a su amigo por su cumpleaños.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En este nuevo grupo se incluye una agenda de contactos de más de cien páginas, fechada en 2001, en la que se recogen las direcciones de lugares de trabajo y números de teléfono como el de Trump, incluyendo los de Nueva York y los de Mar-a-Lago, y también un número de teléfono fijo y otro de móvil de la actual primera dama, Melania Trump.

Aparecen además los del ex director ejecutivo de la Formula 1 Bernie Ecclestone, el ex director deportivo del equipo Renault de Fórmula 1 Flavio Briatore, el empresario Henry Kravis, el vocalista de Duran Duran, Simon Le Bon, la diseñadora de moda Vera Wang y el propietario de Virgin Group, Richard Branson, entre otros.