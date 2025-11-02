Esperanza Calvo 02 NOV 2025 - 16:36h.

Israel y las empresas israelíes están probando una enorme cantidad de armas en Gaza desde el 7 de octubre de 2023

Israel confirma que los últimos tres restos mortales entregados por Hamás no son israelíes

Compartir







El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no solo no teme el embargo de armas anunciado por países como España si no que quiere convertirlo en una oportunidad para que la industria de defensa israelí sea autosuficiente y capaz de resistir las sanciones internacionales.

Produciremos primero para nosotros mismos, a una escala mucho mayor y con una innovación inimaginable.

Tecnologías probadas cada día en Gaza. Décadas de ocupación y de lucha contra Hamás alimentan la industria de defensa, según denuncia el periodista Antony Lowenstein, autor del libro 'El laboratorio palestino'.

PUEDE INTERESARTE Hamás anuncia que deja el poder político: lo entregará a un comité palestino temporal compuesto por tecnócratas

Los palestinos son los conejillos de indias, ellos son quienes las prueban primero. Luego, Israel las vende en todo el mundo con el sello "probadas en combate".

En 2024, las ventas alcanzaron los 14.700 millones de dólares, un 13% más que el año anterior.

Israel y las empresas israelíes están probando una enorme cantidad de armas en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. Es verdad que ya lo habían hecho antes pero ahora se ha acelerado.

PUEDE INTERESARTE EEUU prepara una resolución de la ONU para autorizar el despliegue de una fuerza multinacional en Gaza

Entre sus productos estrella, los drones armados con potentes estabilizadores que les permiten abatir blancos en movimiento… o capaces de identificar a objetivos de alto valor como el líder de Hamás en Gaza. Y sobre todo, la Inteligencia Artificial aplicada en el campo de batalla.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Han usado la IA, entrenada con los datos que Israel ha recopilado durante años, para acelerar la selección de objetivos.

Israel utiliza sugerentes nombres para promocionar estas armas como este "aguijón de acero": un mortero de alta precisión diseñado para evitar daños colaterales. Pero el marketing no consigue enterrar la implacable estadística: 20.000 niños muertos en dos años de guerra según Save the Children, uno cada hora.