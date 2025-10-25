Han solicitado al Gobierno palestino en Cisjordania el inicio de conversaciones de acercamiento para unificar posturas bajo la enseña de una "reactivada" OLP

Israel informa de la muerte de ocho miembros de Hamás desde marzo: cuatro de ellos, responsables de los secuestros

Compartir







El movimiento islamista palestino Hamás y varias facciones de la Franja de Gaza han pactado este viernes en Egipto la formación de una comisión de tecnócratas independientes para gobernar el enclave y solicitado al Gobierno palestino en Cisjordania el inicio de conversaciones de acercamiento para unificar posturas bajo la enseña de una "reactivada" Organización para la Liberación de Palestina (OLP) como única representante legítima de los intereses del pueblo gazatí.

En un comunicado al término de su reunión en El Cairo, Hamás junto a otras facciones como Yihad Islámica o el Frente Popular para la Liberación de Palestina, han declarado finalmente por escrito su compromiso, como llevan anunciando desde hace semanas, de "entregar la administración de la Franja de Gaza a un comité palestino temporal compuesto por tecnócratas independientes de la Franja", según la misiva publicada por el diario 'Filastín', afín al movimiento islamista.

Esta comisión, añaden, "gestionará los asuntos cotidianos y los servicios básicos en cooperación con socios árabes e instituciones internacionales, con base en la transparencia y la rendición de cuentas".

Comisión internacional para supervisar la financiación de la reconstrucción

Asimismo, las facciones de Gaza han dado su beneplácito a la formación de una "comisión internacional" para supervisar la financiación de la reconstrucción de Gaza, "afirmando al mismo tiempo la unidad del sistema político palestino y la independencia de la decisión nacional".

Este plan se corresponde en forma, pero no en fondo, con los deseos de Estados Unidos y de Israel, que quieren ver a Hamás desarmado y lejos de cualquier posición de poder. Este mismo viernes el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, también se declaraba en contra de la participación de la Autoridad Palestina, el Gobierno palestino en Cisjordania, reconocido por la comunidad internacional. Washington y Tel Aviv también están configurando su propia comisión internacional para supervisar el futuro político de la Franja de Gaza.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"La etapa actual", explican las facciones, "requiere una posición nacional unificada y una visión política nacional basada en la unidad de palabra y destino, y en el rechazo de todas las formas de anexión y desplazamiento en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por último, los signatarios han acordado "continuar el trabajo conjunto para unificar visiones y posiciones para enfrentarse los desafíos que enfrenta la causa palestina", comenzando por la reactivación de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), a través de una "reunión urgente" con el partido principal de la Autoridad Palestina, Al Fatá.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La OLP, juzgan, es "el único representante legítimo del pueblo palestino, de una manera que incluya a todos los componentes y fuerzas vivas de nuestro pueblo". "El tiempo está hecho de sangre", añaden las facciones. "El momento presente es decisivo y comprometiéndose ante el pueblo palestino a hacer de esta reunión un auténtico punto de inflexión hacia la unidad nacional", han zanjado.