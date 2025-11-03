Ainhoa Paredes 03 NOV 2025 - 08:59h.

El sospechoso del ataque, un británico de 32 años, residente en Peterborough, está bajo custodia policial

Apuñalamiento múltiple en un tren en Huntingdon, Reino Unido: hay 11 heridos, dos de ellos graves

Un operario de la compañía ferroviaria se ha convertido en héroe al conocerse cómo se enfrentó al autor del apuñalamiento múltiple que este fin de semana sembró el pánico en un tren que se dirigía a Londres. Hay nueve personas hospitalizadas en estado grave, entre ellas este hombre de . Uno de los dos detenidos ha sido puesto en libertad, tras comprobarse que no estaba vinculado con el atacante. La policía británica ha descartado el móvil terrorista. Toda la información, desde Londres, de la periodista Ainhoa Paredes.

Las imágenes grabadas por las cámaras del tren mostraron la intervención del trabajador de la empresa ferroviaria británica que "salvó muchas vidas" enfrentándose al atacante, que iba armado con un cuchillo de grandes dimensiones, según ha explicado la Policía. El conductor del tren que se dirigía a Londres y los agentes han alabado la actitud del operario del ferrocarril que se enzarzó con el agresor evitando que siguiera apuñalando a más pasajeros. El hombre está entre los heridos graves.

En cuanto a uno de los sospechosos, detenido, tras los interrogatorios la Policía se ha dado cuenta de que "no tenía nada que ver con lo sucedido y lo ha dejado en libertad". Ahora la investigación se centra en un hombre de nacionalidad británica, de 32 años, un detalle que se ha publicado casi de forma inmediata para frenar los bulos que ya estaban incendiando las redes sociales todo ello tras un incidente que llevó a que ese tren se detuviese aquí en esta estación de Huntingdon, a unos 125 kilómetros de Londres.

El maquinista a pesar del ataque mantuvo el tren en marcha hasta Huntingdon

La compañía ferroviaria y las autoridades, también han destacado la decisión del conductor del tren que al conocer lo que estaba ocurriendo en los vagones aceleró el viaje sin detenerse hasta llegar a Huntingdon, algo que facilitó el acceso de los servicio de Emergencia. En las últimas horas los investigadores se han mantenido recabando pruebas para reconstruir lo ocurrido en ese trayecto rumbo a Londres, que durante 14 minutos se convirtió en una pesadilla para los pasajeros.

El conductor del tren, identificado como Andrew Johnson, veterano de la Marina Real y de la guerra de Irak descartó que hubiera hecho nada heroico y elogió a su compañero herido, porque "yo solo estaba haciendo mi trabajo", aseguró a los medios británicos.

Johnson desvió el tren de Peterborough a King’s Cross hacia Huntingdon en cuanto fue alertado del ataque. Esto le permitió detener el tren en el andén, en lugar de pasar por Huntingdon e intentar detenerlo más adelante, perdiendo así un tiempo valioso, según ha explicado las autoridades ferroviarias.