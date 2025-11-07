Dori Toribio Noelia Tobías 07 NOV 2025 - 21:55h.

Ya son 38 los días de parálisis de los fondos federales por el cierre administrativo y de momento no hay un acuerdo entre republicanos y demócratas

Qué hacer si tienes billete para viajar a Estados Unidos: consejos para que no te afecte la cancelación de los vuelos por el cierre del Gobierno

Compartir







Aumenta la preocupación por la reducción del tráfico aéreo en Estados Unidos. Se reduce un 4%. La razón es la falta de presupuestos que ha dejado sin salario, entre otros, a los controladores aéreos. Por seguridad se va a suprimir una media de 1.200 vuelos al día. Las cancelaciones aumentarán y pasarán a ser de un 10% dentro de una semana si la administración Trump no consigue desbloquear las cuentas en el Congreso.

Hay unos 40 aeropuertos afectados en todo el país. Son los más importantes y entre ellos hay grandes nudos de comunicación muy destacados, por ejemplo, en Nueva York, en Los Ángeles, en Washington, en Atlanta o en Chicago. De momento, no parece que haya solución a la vista. Ya son 38 los días de parálisis de los fondos federales por ese cierre administrativo. No hay un acuerdo en el Congreso y tampoco parece que haya a la vista una solución, tal y como informa desde Washington la periodista Dori Toribio.

"Sigue sin haber avances entre la Casa Blanca Y los republicanos Por un lado y los demócratas por otro. Nadie parece ceder. Cuando llegan a este punto, el caos en los aeropuertos, entonces es cuando empieza la presión más seria a los políticos, porque la situación va a seguir empeorando cada hora que pase, con un impacto ya directo en los estadounidenses y en la economía. Y todo esto en noviembre a puertas de que empiece la temporada de fiesta aquí en Estados Unidos", apunta la reportera.

PUEDE INTERESARTE Una jueza de EEUU tumba la orden de Donald Trump para exigir pruebas de nacionalidad a los votantes

Para entender el cierre del gobierno estadounidense, hay que ir hasta el Congreso. Allí la mayoría republicana y la minoría demócrata no se ponen de acuerdo para aprobar el presupuesto federal. El principal escollo son los recortes de los republicanos a los subsidios sanitarios como el Obamacare, una línea roja para los demócratas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Y así, el 1 de octubre se hacía oficial lo que los estadounidenses llaman el 'shut down'. En la práctica, el Gobierno no tiene financiación para sus programas ni para pagar a sus empleados. Los demócratas "se han vuelto locos", decía hoy Trump, "no les importa hacer daño al país".

800.000 empleados federales han sido suspendidos. Más de un millón estarían trabajando sin sueldo, algunos en ámbitos tan esenciales como la seguridad, la defensa o el control aéreo. También afectará a la economía estadounidense. 38 días sin presupuesto en los que demócratas y republicanos se culpan mutuamente y en los que Donald Trump se ha negado a negociar. "En dos minutos podrían acabar con esto", añadía hoy el mandatario en un pulso con los demócratas que continúa.