Donald Trump está sufriendo algún revés que otros pese a sus esfuerzos por tenerlo todo bajo su control. Después de que Zohran Mamdani fuese elegido como nuevo alcalde de Nueva York, los demócratas también ganaron ayer las elecciones a gobernador en Nueva Jersey y en Virginia. La agenda de Trump sigue avanzando, aunque su popularidad está cayendo. Los aranceles pueden tener un impacto negativo en la población. Justo hoy se cumple un año de la victoria electoral de Trump.

Carlos Franganillo se trasladó a un condado de Pensilvania, decisivo en las elecciones estadounidenses, donde algunos vecinos parecían estar cómodos con la Administración Trump. Esta vez, la sensación no es la misma en la frontera con Canadá, donde hay cierta crispación y temor ante las amenazas arancelarias. Allí sufren de primera mano la política comercial de Trump. Estamos yendo hacia el norte del estado de Nueva York, a la frontera con Canadá. Desde que regresó a la Casablanca, Donald Trump ha abierto una guerra comercial contra todo el mundo, con niveles de aranceles nunca vistos en un siglo, y se ha cebado especialmente con Canadá, con el país vecino. Para Canadá, Estados Unidos es el destino del 75% de sus exportaciones ya han caído las mercancías y el tráfico de camiones en esta zona.

El presentador de Informativos Telecinco, ha preguntado a algunos vecinos de la zona sobre las diferencias que hayan podido notar en la economía de sus negocios después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca: "Antes de Trump, el transporte se pagaba a tres dólares por milla. Ahora apenas llega a un dólar y medio. La mayoría de mis amigos ha perdido el trabajo. Antes de los aranceles todos trabajábamos más de 60 o 70 horas por semana. Ahora apenas llegamos a 30 o 35".

Trump no solo ha dañado el comercio entre los dos países, también ha dañado el orgullo de los canadienses, diciendo que deberían ser el estado número 51 de Estados Unidos. Estamos llegando a Alexandria Bay en la región de las mil islas, ya muy cerca de Canadá. Aquí Trump ganó de manera aplastante, con más del 60% del voto. Algunos negocios empiezan ya a resentirse desde hace meses, pero muchos defienden esa política comercial de Trump.

Cómo afecta al comercio y al turismo

"El comercio internacional estaba completamente configurado contra Estados Unidos. Estamos mejor con el presidente Trump en el poder. Lo veo muy positivo. Creo que las cosas empezarán a mejorar", afirma un granjero de la región. La guerra comercial se nota especialmente en el sector del turismo. Es muy importante en esta parte norte del estado de Nueva York y ha sufrido fuertes caídas en estos meses. "Podemos ver Canadá desde este muelle, y eso de que debería ser el estado número 51 resulta muy insultante. No les culpo por no querer venir. También tenemos un motel y en primavera muchos llamaron para cancelar, pero dijeron que volverían. Normalmente entre un 8 y un 10% de nuestros clientes son canadienses. Ahora probablemente el 80% de ellos no volverán".

El río San Lorenzo separa los dos países, a un lado, Estados Unidos, al otro Canadá. Lo que ocurre aquí es una parte minúscula de un enorme cambio en el comercio mundial y también en una de las fortalezas históricas de Estados Unidos. Su capacidad para mantener cerca a sus socios en esta parte de la frontera es también el símbolo de una mayor fragmentación mundial. "Antes los estadounidenses eran recibidos con entusiasmo al otro lado de la frontera, pero ahora, dicen muchos, esa simpatía se ha enfriado".