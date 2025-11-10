Iñigo Yarza 10 NOV 2025 - 22:13h.

Tropas españolas se encuentran desplegadas en una misión de la ONU que constata la violación sistemática de Israel de la línea que divide ambos países

Así vigilan los cazas españoles el cielo del Báltico ante la amenaza de drones rusos: "Tenemos que estar preparados para una posible escalada"

En el Líbano continúan sucediéndose ataques perpetrados por las fuerzas militares de Israel. Una tensión creciente en la que trabajan las tropas del ejército español que están al mando del sector este de la frontera entre Líbano e Israel dentro de la misión de Naciones Unidas. Allí son testigos de cómo Israel viola de manera sistemática esa línea que divide los dos países. Un equipo de Informativos Telecinco lo ha podido constatar.

El equipo acompaña al ejército a uno de los puntos de vigilancia de Naciones Unidas de los que se encargan. Se encuentran en la frontera entre Israel y el Líbano. Desde esa posición, el ejército español se encarga de vigilar que se cumpla la resolución de Naciones Unidas, que no aumente la tensión entre Israel y el Líbano.

También de que se respete la línea azul que separa de un lado Israel del Líbano, resolución que de manera habitual se incumple. "La actitud agresiva de las fuerzas de defensa israelíes, las IDF, a lo largo de la 'blue line'. Constantemente está siendo violada por Israel mediante incursiones terrestres, aéreas e incluso realizando fuego con armas y eso significa que, como digo, no hay unas relaciones con Israel, pero sí hay fricciones en la vigilancia diaria", explica Ricardo Esteban, general de la Brigada Canarias XVI.

Vigilancia ante posibles amenazas, presencia y disuasión

En el vídeo se puede ver un ejemplo, cuando abren una puerta y se saltan esa línea, esa frontera para aprovisionar uno de los puestos de vigilancia instalado en terreno libanés. De ahí la importancia del trabajo de las fuerzas armadas para dar constancia de todas y cada una de las violaciones. Pero esa vigilancia diaria también se traslada por las diferentes localidades de la zona.

"Para control de toda la población civil, actores implicados en esta zona de operaciones", señala Daniel Alayón, capitán del Regimiento de Infantería Soria-9. Patrullas como estas constantes y diarias son también las que realiza el ejército español. Vigilancia ante posibles amenazas, presencia y disuasión.

Operaciones conjuntas con otros países. En el caso de España con El Salvador o Serbia. Mano a mano, varios países controlan esta complicada zona fronteriza en la que la tensión continúa año tras año y en la que muchos libaneses mantienen como pueden su vida aquí.

Para intentar facilitárselo y dentro también de esta misión, el ejército realiza acciones de apoyo a la ciudadanía, desde el reparto de medicación a diferentes donaciones, como material para un vehículo encargado de apagar incendios, recibido y agradecido en un acto solemne y que queda grabado para siempre.