Lluís Tovar 06 NOV 2025 - 21:30h.

Desde septiembre aeropuertos de toda Europa han tenido que cerrar en algún momento por incursiones de drones

Suspendido el tráfico aéreo en el aeropuerto de Bruselas por la presencia de drones

Compartir







Desde septiembre aeropuertos de toda Europa han tenido que cerrar en algún momento por incursiones de drones. Ayer mismo en Bruselas. Muchos casos se vinculan a operaciones de Rusia. Moscú ha violado el espacio aéreo europeo con aviones no tripulados pero también con cazas. Informativos Telecinco ha estado en el despliegue de la OTAN en Lituania, donde pilotos españoles vigilan el cielo.

Las últimas violaciones de drones y cazas rusos han puesto en alerta el flanco este de la OTAN y también bases militares como esta de Lituania con presencia de tropas españolas. Estos cazas españoles son los encargados de vigilar no sólo el cielo de Lituania, también el de toda la zona del Báltico en Estonia y en Letonia. Y, por ejemplo, sólo en esta base desde el pasado mes de agosto, estos cazas se han activado hasta una veintena de veces. Cuando escuchan este ruido tienen 15 minutos para preparar todo y despegar.

"No sabemos lo que nos podemos encontrar y en vuelo ya nos dicen lo que puede ser", explica uno de los pilotos. Una vez en el aire, si el objeto o caza ha entrado en territorio OTAN, el protocolo a seguir es claro.

"Tenemos que estar preparados para una posible escalada"

"Es de menos a más y empezaríamos de incluso hablando por la frecuencia de guardia. Si no responden, pues ya se puede incluso hacer. Nos ponemos para que nos vean claramente. Hay señales visuales para echarlo. De esas zonas prohibidas de vuelo y en última instancia, casos súper graves, etcétera, pues se podría incluso obligarla a aterrizar y si no cumple y se determina, pues incluso derribar", añade.

PUEDE INTERESARTE El aeropuerto de Fuerteventura recupera la normalidad tras desviar tres vuelos por presencia de drones

Todo se hace desde un mando de la OTAN que coordina la operación. Por ahora las incursiones no han ido a más, pero aquí todos están en guardia. "Tenemos que estar preparados para una posible escalada, pero no intuimos que exista ese peligro potencial de que vaya más", señala otro. Rusia ha querido poner a prueba la capacidad de respuesta de la OTAN, que por ahora ha sido con más vigilancia en el flanco este y en el mar.