El presidente estadounidense, Donald Trump, no deja de sorprender. Y en esta ocasión lo ha hecho durante su encuentro con el presidente sirio Ahmed Al Sharaa. La reunión ha tenido lugar esta semana y la Casa Blanca ha querido que pasara desapercibido.

Ahmed Al Sharaa entró por un lateral de la Casa Blanca y no fue recibido en la puerta por Donald Trump, como hace con todos los jefes de Estado y de Gobierno. Pero, ¿por qué?

“La otra colonia para tu mujer, porque ¿cuántas tienes? ¿Una?”, le dice Trump

De este momento solo trascendieron fotos de su encuentro al que no pudo entrar la prensa. Pero tiene una explicación. Hasta el año pasado, Ahmed Al Sharaa era líder de un grupo terrorista islamista. Lo ha sido de varios, y se ha llegado a ofrecer por él una recompensa de más de ocho millones de euros.

Pero, no sabemos por quién, se ha filtrado un vídeo de Trump con Al Sharaa en el Despacho Oval que no tiene desperdicio. Lo vemos regalándole la colonia que lleva su nombre, poniéndosela encima sin su permiso a él y a otros miembros de la delegación. Y la escena, delirante, acaba con una traca final en la que Trump se supera a sí mismo: “La otra colonia para tu mujer, porque ¿cuántas tienes? ¿Una?”. A lo que el presidente sirio le respondió que “una”. “Es que con vosotros nunca se sabe, nunca se sabe”, le responde Trump.

"Es un hombre fuerte", destacó de su homónimo sirio

Trump recibió el lunes a su homólogo de Siria, Ahmed Al-Sharaa. Durante la rueda de prensa, Trump elogió al mandatario sitio y aseguró tener plena confianza en su liderazgo: "Es un hombre fuerte (…) Queremos que Siria sea un país exitoso, y él puede lograrlo".

Su llegada a Washington marca la primera visita de un jefe de Estado sirio a la Casa Blanca desde que Siria obtuvo su independencia de Francia en 1946.