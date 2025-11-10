David Cacho 10 NOV 2025 - 15:43h.

El programa cortó dos frases de Trump diferentes y las juntó para hacer más evidente que llamaba a tomar el Capitolio

Dimite el director general de la BBC, Tim Davie, tras las acusaciones de manipular unas declaraciones de Donald Trump

El director general de la cadena británica BBC, Tim Davie, y la consejera delegada de la sección de Informativos, Deborah Turness, dimiten por presuntamente manipular un discurso de Donald Trump. En su intervención parecía animar a sus simpatizantes a asaltar el Capitolio en 2021. Pero, ¿qué decía realmente en el vídeo?

Fue ni más ni menos que el programa 'Panorama', decano de los informativos televisivos en todo el mundo, el que manipuló burdamente las palabras de Trump. A pesar del daño a la credibilidad de la BBC, todo esto también demuestra cómo funcionan sus controles internos y cómo se asumen responsabilidades al más alto nivel.

¿Qué dijo realmente Trump en su discurso?

El escándalo evidentemente enardece a Trump, que desde hace años mete a la BBC en el saco de los medios manipuladores. El programa cortó dos frases de Trump diferentes y las juntó para hacer más evidente que llamaba a tomar el Capitolio por asalto.

En el vídeo que emitió la BBC, Trump decía: “Vamos a marchar hacia el Capitolio, y estaré allí con vosotros, y lucharemos a muerte”. Pero, en realidad, dijo esto: “Vamos a marchar hacia el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes congresistas y senadores... Y lucharemos a muerte”.

"Se han cometido algunos errores", confiesa el director general de la BBC

El director general de la cadena británica BBC dejó el cargo con una carta de despedida que publicó el mismo medio: “La BBC está funcionando bien, pero se han cometido algunos errores y, como director general, debo asumir la responsabilidad final”. El diario 'The Telegraph' fue el encargado de destapar la polémica al publicar detalles de un memorándum interno filtrado de la BBC que sugiere que el programa editó dos partes del discurso de Trump con un mensaje manipulado.

El memorándum también apuntaba que el servicio en árabe de la BBC estaba exhibiendo un sesgo propalestino durante su cobertura de la guerra de Gaza. El presidente de la BBC, Samir Shah, ha lamentado la dimisión de Davie en "día triste para la BBC".