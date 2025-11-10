El acuerdo está avanzando en el Senado, pero después tendrá que pasar por la Cámara de Representantes de

El cierre de Gobierno de EEUU siembra el caos en los aeropuertos, con miles de vuelos cancelados

Compartir







Después de 40 días de cierre administrativo en Estados Unidos, republicanos y demócratas han llegado a un principio de acuerdo para superar el bloqueo más largo de la historia del país. Y todo gracias a que ocho demócratas han roto la disciplina de voto de su partido. Ahora hay que ver cuándo y como se aplica.

Tal y como informa la periodista Dori Toribio desde Washington, "el acuerdo está avanzando en el Senado, pero después aún tendrá que ser aprobado por la Cámara de Representantes y todo eso aún podría tardar varios días más", explica

Es por ello que, mientras tanto, sigue el cierre de Gobierno con un impacto directo en millones de estadounidenses pendientes de ayudas públicas, miles de funcionarios sin sueldo y miles de vuelos cancelados con caos en los grandes aeropuertos por la falta de controladores aéreos.

PUEDE INTERESARTE Una jueza de EEUU tumba la orden de Donald Trump para exigir pruebas de nacionalidad a los votantes

"Muchos ausentes porque tienen que trabajar sin cobrar. Por eso, hoy Trump les ha amenazado con penalización si no vuelven de inmediato o recompensas de 10.000 dólares si siguen en sus puestos", concluye la reportera.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El grupo de ocho demócratas que se ha unido a los republicanos son Dick Durbin, por Illinois; Angus King, por Maine; Catherine Cortez y Jacky Rose, ambas por Nevada; John Fetterman, por Penslilvania; Time Kaine, por Virginia; además de Jeanne Shaheen y Maggie Hassan, las dos por Nuevo Hampshire. El republicano Rand Paul, senador por el estado de Kentucky, ha votado una vez más en contra del proyecto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

¿Qué supondría la apertura del Gobierno federal?

La propuesta permitiría financiar la edificación militar, proyectos relacionados con los veteranos y el Departamento de Defensa, el Departamento de Agricultura y el poder legislativo hasta el 30 de septiembre de 2026. Además incluye una medida provisional para financiar el resto del Gobierno hasta el 30 de enero del próximo año y la reincorporación de los más de 4.000 empleados federales despedidos durante el cierre, según recoge el diario digital The Hill.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Con todo, el proyecto requiere de su aprobación por parte de la Cámara de Representantes antes de ser enviada para su firma al presidente estadounidense, Donald Trump, quien horas antes de la votación ha señalado que "parece que estamos muy cerca del fin del cierre".

La presión sobre los senadores demócratas ya aumentó cuando a principios de este mes expiraron los fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), de los que dependen millones de personas en el país norteamericano. Además, miles de vuelos han sido cancelados ante la falta de controladores aéreos y la suspensión de las actividades gubernamentales han amenazado con contraer el Producto Interior Bruto (PIB) en el cuarto trimestre de 2025, según el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassent