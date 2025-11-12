Mueren 20 militares turcos en un accidente al estrellarse un avión en Georgia

El Ministerio de Defensa de Turquía ha anunciado la muerte de los 20 militares a bordo del avión de la Fuerza Aérea de Turquía

La aeronave ha sido hallada a cinco kilómetros de la frontera con Azerbaiyán, en el municipio de Sighnaghi

Compartir







Un avión de transporte de carga militar C-130 de la Fuerza Aérea de Turquía se estrelló este martes en Georgia con 20 militares a bordo. En el momento de la caída, se encontraba a 5 kilómetros de la frontera con Azerbaiyán, en la víspera en la región georgiana de Kajetia. El Ministerio de Defensa de Turquía ha anunciado la muerte de las 20 personas.

"Nuestros heroicos camaradas fueron martirizados el 11 de noviembre de 2025, cuando nuestro avión de carga militar C-130, que despegó de Azerbaiyán para llegar a nuestro país, se estrelló en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán", ha afirmado el ministro de Defensa turco, Yasar Guler, a través de cuenta institucional en la red social 'X'.

PUEDE INTERESARTE Un avión se estrella en un lago de Florida y deja dos muertos: llevaba ayuda a los damnificados del huracán Melissa

El ministro de defensa turco da el pésame

Así, en un mensaje publicado en su nombre "y en el de los miembros del Ministerio de Defensa Nacional", Guler ha ofrecido su "más sentido pésame y paciencia a sus afligidas familias", así como a la "nación" turca. Las 20 víctimas mortales eran miembros de la Fuerza Aérea del Ejército turco.

La aeronave ha sido hallada a cinco kilómetros de la frontera con Azerbaiyán, en el municipio de Sighnaghi de la región georgiana de Kajetia, a donde el Ministro de Interior de este país, Geka Geladze, se ha trasladado con su adjunto, Roni Meskhi, y varios agentes para trabajar en el rescate, según ha establecido la agencia georgiana Interpress.

Investigaciones sobre las causas del accidente

Tras localizar el avión, los gobiernos de Ankara y Tbilisi han emprendido investigaciones coordinadas sobre los motivos del accidente que ha llevado a la tragedia, según ha indicado el Ministerio de Defensa turco en un breve comunicado en su web.