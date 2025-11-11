El avión que ha impactado en Florida llevaba ayuda a los damnificados del huracán Melissa en el Caribe

La eronave de tamaño pequeño y con una cifra desconocida de tripulantes, se estrelló en la ciudad de Coral Springs

Compartir







Un avión ha impactadado este lunes sobre un lago en un área residencial de Florida tras partir del aeropuerto de Fort Lauderdale, al norte de Miami. El incidente ha provocado la muerte de dos personas.

El avión llevaba ayuda a los damnificados del huracán Melissa en el Caribe, el huracán más potente de la actual temporada del Atlántico y que el 28 de octubre tocó tierra en la isla del Caribe como categoría 5.

La eronave de tamaño pequeño y con una cifra desconocida de tripulantes, se estrelló en la ciudad de Coral Springs, en la zona metropolitana de Fort Lauderdale.

Un avión se estrella en el aeropuerto de Louisville

Un accidente de avión en Estados Unidos ha provocado la muerte de 12 personas, entre ellas un niño. Se trataba de un avión de carga, y se estrelló nada más despegar, impactando contra varias empresas junto al aeródromo de Internacional Muhamad Alí de Louisville, en el estado de Kentucky. El avión transportaba más de 1.000 litros de combustible.

Tras el impacto, el avión quedó envuelto en una gran bola de fuego. Despegó con un ala en llamas y al no lograr altura se estrelló.

Andy Beshear, el gobernador del estado, ha descrito el accidente como "catastrófico" y ha advertido de un posible impacto ambiental en la zona, que alberga al menos una empresa de reciclaje de petróleo y otra de repuestos para automóviles.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Confinamiento de los vecinos

Las autoridades han llevado a cabo el confinamiento de los vecinos tras el accidente en un radio de unos ocho kilómetros del aeropuerto.

El avión en cuestión salió del aeropuerto de Internacional Muhamad Alí de Louisville, en el estado de Kentucky. Tenía como destino el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu, Hawái. La compañía de envíos y logística UPS ha indicado en un comunicado que viajaban a bordo "tres tripulantes".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El aparato se estrelló contra las instalaciones de UPS, provocando un incendio de grandes dimensiones. Ocurrió alrededor de las 17:15 horas (hora local), de acuerdo a las informaciones difundidas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), cuando el avión se ha estrellado contra unas grandes instalaciones de UPS.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Varias personas en paradero desconocido

"Me entristece profundamente informar que el número de fallecidos ha ascendido a doce, y aún hay varias personas desaparecidas", ha informado el gobernador del estado de Kentuky, Andy Beshar, en su cuenta de la red social X, donde ha asegurado que las autoridades seguirán "brindando recursos y apoyo a todas las personas afectadas por este doloroso suceso".

La cifra de fallecidos podría seguir aumentando.