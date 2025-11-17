La exministra de Trabajo y candidata del Pacto Unidad por Chile ha alcanzado un 26,7 por ciento de los votos

El ultraderechista José Antonio Kast ha aglutinado el 24,1 por ciento de los votos

Terremoto electoral en Chile. La candidata de la coalición oficialista de izquierda, Jeannette Jara, ha ganado los comicios con casi un 27 por ciento. José Antonio Kast, el elegido de la extrema derecha, ha sido la segunda mayor representación. Con estos resultados, las fuerzas de derechas logran la mayoría y se disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Según los datos del Servicio Electoral de Chile (Servel), la exministra de Trabajo y candidata del Pacto Unidad por Chile ha alcanzado un 26,7 por ciento de los votos, mientras que Kast ha aglutinado el 24,1 por ciento cuando el escrutinio ha superado ya el 90 por ciento.

Por detrás, y por tanto fuera de la segunda vuelta, han quedado Franco Parisi, del Partido de la Gente (centro-derecha, 19,5 por ciento); el ultraderechista Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario (PNL, con casi un 14 por ciento), y Evelyn Matthei, de la coalición Chile Grande y Unido que lidera su formación, la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI, 12,6 por ciento).

La segunda vuelta, prevista para el 14 de diciembre

Las encuestas apuntaban a la presencia de Jara en la segunda vuelta, prevista para el próximo 14 de diciembre, con el debate centrado en quién la acompañaría. Con todo, el posible apoyo de los candidatos derrotados en primera instancia a Kast frente al oficialismo podría provocar la derrota de la otrora ministra en el Gobierno presidido por Gabriel Boric.