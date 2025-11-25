Empieza en Polonia el juicio contra el español Pablo González: el tribunal le da hasta febrero para presentarse en Varsovia
Pablo González no se ha presentado en Polonia en la primera sesión del juicio contra él
Liberado el periodista Pablo González en un intercambio de presos con Rusia
Comienza en Polonia el juicio contra el español Pablo González, donde se le acusa de haber espiado para Rusia. González saludó al presidente ruso, Vladímir Putin, cuando fue liberado en Polonia tras un canje de prisioneros en las cárceles polacas. Pasó encerrado dos años y medio tras la invasión rusa de Ucrania, según informa Xavier Colás.
Ahora, González reside en Rusia. Antes de eso, González, nacido en Moscú de patria ruso y madre española, trabajaba como colaborador para medios de comunicación españoles.
Tiene hasta el mes de febrero para presentarse en Varsovia
Hoy se ha celebrado en Polonia la primera sesión de ese proceso por espiar para la inteligencia militar rusa. Pablo González no se ha presentado porque se ha quedado en Moscú. La justicia polaca le da a Pablo González hasta el mes de febrero para presentarse en Varsovia ante el tribunal.
De lo contrario, probablemente emitirán ya una orden de detención contra él. Será prácticamente un rehén de Rusia y no podrá pisar la Unión Europea ni muchos otros países.
La portavoz del tribunal ha explicado a Informativos Telecinco que si no consiguen sentar en el banquillo de los acusados a Pablo González, por las buenas o por las malas, se prolongará esta situación indefinidamente: Pablo González ni culpable ni inocente, pero en busca de captura de manera permanente.