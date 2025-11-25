Melania Trump recibió este lunes el abeto que presidirá las decoraciones de navidad en la Casa Blanca

Se trata de un abeto Concolor de más de 6 metros que pertenece a la granja de la familia Korson en Sidney

Compartir







Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos, recibió este lunes el abeto que presidirá las decoraciones de navidad de la Casa Blanca, con origen en una granja de árboles de Míchigan.

Se trata de un abeto Concolor de más de 20 pies de alto (más de 6 metros) que pertenece a la granja de la familia Korson en Sidney, en el estado de Michigan, y fue el ganador del concurso anual de la Asociación Nacionales de Árboles de Navidad.

PUEDE INTERESARTE Críticas a Melania Trump por su ostentosa decoración de Halloween, antes de que EEUU retire sus ayudas para comidas

El abeto fue transportado por un carro de caballos

Melania recibió el abeto en la entrada principal de la mansión, y este fue transportado por un carro de caballos capitaneado por tres hombres vestidos de esmoquin.

La primera dama lució un abrigo color marfil de Christian Dior, zapatos de tacón a cuadros Manolo y guantes de cuero rojos.

"Es un árbol bonito", declaró Melania mientras era fotografiada con el abeto al lado, que será expuesto en el Salón Azul de la mansión presidencial.

Minutos después, saludó a los conductores del carruaje y las personas que acompañaban a los caballos y volvió al interior de la Casa Blanca.

La recepción ha sido más breve que la del año pasado, cuando la primera dama del momento, Jill Biden, recibió el ejemplar acompañada de miembros de su familia y afectados por el por el huracán Helene, a los que honraba el árbol.

Melania Trump admitió sentir presión por las fiestas navideñas

Melania vuelve a ser este año la cara visible de la Navidad en la mansión presidencial, ya que su oficina está encargada de las decoracciones y los eventos relacionados con este tipo de fiestas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Durante el primer mandato, estuvo al cargo de esta tarea, sin embargo, su experiencia se vio muy marcada por polémicas, sobre todo en la filtración de audios donde admitió frustración por las exigencias y la presión que sentía por las festividades celebradas en la época navideña.