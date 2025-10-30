Celia Molina 30 OCT 2025 - 16:20h.

La fachada de la Casa Blanca ha aparecido decorada con cientos de calabazas naranjas e hileras de hojas de los colores de otoño

La reacción de Ibai Llanos al ver el disfraz de Halloween que unos seguidores han preparado: "No tengo nada que ver en esto"

Compartir







La noche más terrorífica del año está a la vuelta de la esquina y, aunque en Estados Unidos, el dress-code los de los disfraces no tiene por qué ser tenebroso (cada ciudadano se puede disfrazar de lo que quiera), sus decoraciones de Halloween son mundialmente conocidas. Muchos americanos se lucen al decorar sus casas y jardines con esqueletos gigantes, calabazas, brujas y tumbas hiperrealistas o escenas de series míticas, como 'Stranger Things', ahora que su última temporada está a punto de estrenarse.

Sin embargo, nadie se esperaba que Melania Trump, la mujer del presidente de los EEUU, también se fuera a tomar en serio esta fiesta, decorando a lo grande la fachada de la Casa Blanca. Ésta ha aparecido customizada con cientos de calabazas naranjas, que suben a lo largo de sus reconocibles escaleras, varias hileras de hojas del color del otoño y un cartel donde pone 'Halloween 2025'. Un escenario que sería perfecto si la puerta de la White House se abriera este próximo viernes para recibir a los niños que gritan 'Trick or Treat'.

PUEDE INTERESARTE La advertencia de la Asociación de Consumidores: cuidado con las fiestas irregulares en Halloween y los riesgos de seguridad

Trump retira en noviembre los cupones de alimentación

La idea de decorar la casa presidencial podría haber fascinado a los americanos más fanáticos de esta fecha -que, en España, precede al Día de Todos los Santos - si no fuera porque el gobierno de Donald Trump está a punto de retirar importantes ayudas en fondos sociales para la alimentación de los más desfavorecidos.

PUEDE INTERESARTE Noche de Difuntos y Halloween: diferencias y similitudes en las celebraciones de la muerte

Dentro de un mes, millones de estadounidenses perderán el acceso a los beneficios alimentarios debido a una decisión del mandatario, si bien, en un comunicado publicado el pasado domingo en la web del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el gobierno de Trump culpó a los demócratas por no votar a favor de financiar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Sea como fuere, más de 40 millones de personas están en riesgo de perder sus cupones de alimentación, del los que depende mensualmente su supervivencia.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Genial, lástima que millones pronto se queden sin comida", ha sido uno de los cometarios que han hecho los ciudadanos al ver la ostentosa decoración de la Casa Blanca. "En lugar de decorar con comida, ¿por qué no la usas para alimentar a los necesitados?" o "¿Vas a repartir esas calabazas entre la gente que está a punto de pasar hambre por la pérdida de sus beneficios del SNAP o les vas a decir que se coman un pastel?", son otros de los comentarios despectivos al respecto.