Tras las negociaciones en Ginebra, el presidente ucraniano explica que "quedan menos puntos (ya no 28)" en el plan de paz y "se han tenido en cuenta muchos de los elementos adecuados"

Pedro Sánchez reitera su apoyo "firme" a Zelenski en una llamada telefónica tras los últimos avances en la negociación de paz

Ucrania y la Unión Europea muestran signos de mayor alivio y satisfacción tras las reuniones de las últimas horas en las que habrían conseguido transformar el plan de paz de Donald Trump, avalado por Valadímir Putin, en un texto más cercano a los intereses de Kiev.

Después del encuentro en Ginebra, en el que Estados Unidos habría cambiado partes importantes de los 28 puntos iniciales que conformaban la propuesta, los de Volodímir Zelenski acercan posturas para encontrar un acuerdo encaminado a poner fin al conflicto.

Ucrania logra renegociar las condiciones del plan de paz que le eran más perjudiciales

Según el propio presidente ucraniano, tras las negociaciones, se han introducido cambios muy importantes en el plan. Aunque aún quedan muchas conversaciones para cerrarlo y materializarlo, son optimistas. Mientras el plan original favorecía a Rusia y parecía diseñado a su medida, Kiev habría logrado rebajar las condiciones que le eran más perjudiciales, y todo ello con la Unión Europea muy presente, pasando de estar fuera de juego a ganar influencia en las negociaciones.

"Ahora, la lista de pasos necesarios para poner fin a la guerra puede ser viable. Tras Ginebra, quedan menos puntos (ya no 28) y se han tenido en cuenta muchos de los elementos adecuados en este marco", ha dicho Volodímir Zelenski, quien ha reconocido, no obstante, que “queda trabajo por hacer”.

"Nuestro equipo ya ha informado hoy sobre el nuevo borrador de medidas, y este es, sin duda, el enfoque correcto", ha aseverado, agradeciendo al mismo tiempo que “la mayor parte del mundo esté dispuesta a ayudar".

“Ucrania no está sola”, ha afirmado el presidente ucraniano, dando también las gracias a varios líderes, entre ellos al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y al del Consejo Europeo, António Costa, de quien ha destacado igualmente "su claro y sincero apoyo".

En la misma línea, Zelenski ha puesto en valor “que la parte estadounidense esté abordando este asunto de forma constructiva", si bien ha explicado que abordará "los temas delicados" con Donald Trump, recalcando en este punto que “Ucrania nunca será un obstáculo para la paz”.

Volodímir Zelenski subraya que Rusia debe poner fin a la guerra

Respecto al asedio del territorio, Zelenski se ha pronunciado sobre los ataques aéreos y amenazas que afronta Ucrania actualmente llamando a todos los socios de Kiev, "especialmente la parte estadounidense", a interceder para evitar bombardeos contra Ucrania.

"Esto, de hecho, lo pueden garantizar quienes realmente tienen fuerza en el mundo. Y mucho depende de Estados Unidos", ha dicho, apuntando que "Rusia inició esta guerra y es Rusia quien debe ponerle fin".

Europa hace fuerza para una paz “justa, integral y duradera”

Paralelamente, desde la Unión Europea continúan haciendo fuerza en las negociaciones para que el plan para el fin de la guerra respete la soberanía y la integridad territorial de Ucrania en la búsqueda de una paz que sea “justa, integral y duradera”, tanto en este caso como en el resto de conflictos.

Así lo han manifestado también los líderes del bloque comunitario y los de la Unión Africana tras su cumbre en Angola, donde los europeos han valorado lunes el impulso en las negociaciones, aunque insistiendo en que será el bloque el que tenga la última palabra sobre cuestiones como la aplicación de sanciones contra Moscú, el uso de los activos rusos congelados o la adhesión de Ucrania a la UE.

Tras las reuniones en Ginebra, no obstante, Bruselas manifiesta optimismo porque ha conseguido un objetivo fundamental: sentarse en la mesa de negociación y ganar influencia, siendo ahora el propósito no perderla. Básicamente porque, de cómo queden las fronteras ucranianas y de cómo quede su ejército va a depender la seguridad europea.

En ese sentido, hoy va a ser importante una nueva reunión de la coalición de voluntarios, que precisamente lo que quiere es coordinar esas garantías de seguridad en un escenario de posguerra en Ucrania.

Después de dos días en Suiza, todos asumen que no habrá acuerdo el jueves, pero con lo que sí todos están de acuerdo es que, con este movimiento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha conseguido que todo se haya acelerado.