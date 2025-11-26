Pide encarecidamente que los pijamas y pantuflas se queden en los dormitorios de las casas, que los aeropuertos no parezcan hoteles

En los últimos años se ha puesto muy de moda el llamado look para aeropuerto, que se basa en ponerse ropa cómoda para viajar, que suele ser chándal, o algo que te pondrías para estar en casa, que a veces puede ser una opción más acertada que otras.

El caso es que al gobierno de Estados Unidos le debe molestar esta moda, y se ha metido en otra polémica más, ahora relacionada con la ropa que se ponen los viajeros. Su secretario de transportes, en una rueda de prensa muy sutilmente, ha pedido a los americanos que vistan con respeto confesando que "atrás quedaron los tiempos dorados, esa elegancia del viajero, las cosas ya no son como antes", dice el secretario de transportes estadounidense, que quiere volver a la era dorada con una obsesión de la administración Trump por hacer brillar América, ahora también se mete en las modas, empezando por las apariencias.

El secretario, Sean Patrick Duffy, pide encarecidamente que los pijamas y pantuflas se queden en los dormitorios de las casas, que los aeropuertos no parezcan hoteles sin camas, ni bares de madrugada. Piden más civismo y aseguran que todo empieza por la vestimenta y el respeto a uno mismo, "estamos hablando de civilidad".

No aspiran al glamour de antes, pero sí a un mínimo, ropa cómoda sí, pero presentable. Pero que se pongan de acuerdo y tome nota el vicepresidente, sí, porque hemos pillado al propio secretario embarcando a sus hijos así, tan contentos, pero en pijama.