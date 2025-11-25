Iberia "retomará sus vuelos cuando se recuperen las plenas garantías de seguridad para las operaciones", ha informado la aerolínea

Air Europa y Plus Ultra suspenden sus vuelos a Venezuela tras la advertencia de Estados Unidos

Compartir







Iberia mantendrá la cancelación de sus vuelos a Venezuela al menos hasta el próximo 1 de diciembre, según ha informado a EFE la compañía aérea, que explica que la medida ha sido tomada "en línea con las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)". El viernes, la autoridad aérea estadounidense instó a "extremar la precaución" al sobrevolar el país suramericano y el sur del mar Caribe ante "una situación potencialmente peligrosa en la región".

"La compañía continúa monitorizando la situación en colaboración con las autoridades aeronáuticas y retomará sus vuelos cuando se recuperen las plenas garantías de seguridad para las operaciones", agrega la aerolínea.

PUEDE INTERESARTE Iberia denuncia un ciberataque a sus sistemas que compromete datos personales de sus clientes

Ya el lunes 24 de noviembre no salió ningún vuelo desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con destino Venezuela. Ese día, las aerolíneas españolas Air Europa y Plus Ultra se sumaron a Iberia y suspendieron los vuelos previstos para el martes 25 de noviembre entre Madrid y Caracas.

Ningún vuelo de Madrid a Venezuela el martes

Fuentes de la aerolínea de Globalia, que ofrece cinco frecuencias semanales al país latinoamericano, explicaron el lunes a EFE que, tras la decisión de cancelar su operativa con Venezuela, reanudará los vuelos entre Madrid y Caracas "cuando las condiciones sean adecuadas".

PUEDE INTERESARTE Iberia cancela sus vuelos comerciales a Venezuela por la situación en el país sudamericano

Por su parte, fuentes de Plus Ultra, que opera entre Madrid y Caracas con tres frecuencias semanales, señalaron a EFE que, de momento, suspenden el vuelo que iban a operar el martes y verán el resto de la operación entre ambas capitales.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por tanto, ningún vuelo con destino a Venezuela sale el martes tampoco del aeropuerto de Madrid-Barajas, al igual que ya ocurrió el lunes, ya que ninguna de las dos opera ese día, mientras que Iberia, que sí lo hace (tiene 5 frecuencias a la semana), anunció ya el sábado que cancelaba sus operaciones con Caracas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

EEUU instó a "extremar la precaución"

La autoridad aérea de Estados Unidos instó el pasado viernes a las aerolíneas a "extremar la precaución" ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región", aviso que coincide con el despliegue militar ordenado por el presidente norteamericano, Donald Trump, en aguas del Caribe próximas a Venezuela para presionar al Gobierno de Nicolás Maduro.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Por su parte, Enaire ha publicado, a petición de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que, hasta el próximo 1 de diciembre, se recomienda fuertemente a los operadores aéreos civiles españoles no realizar ningún vuelo en el espacio aéreo dentro del Fir Maiquetia (SVZM), que abarca todo el territorio venezolano y se extiende hasta el Mar Caribe.

Esta recomendación se debe al potencial riesgo para la aviación civil por aumento de actividad militar, armas antiaéreas capaces a todas las altitudes y falta de coordinación entre las partes del conflicto, según el texto al que ha tenido acceso EFE.

Se va a celebrar una reunión del Integrated Risk Assessment Group (IRAG) en la que se tratará, como uno de los temas de la agenda, la situación en dicho espacio aéreo.

AESA señala que seguirá monitorizando la situación con el fin de proporcionar a los operadores toda la información necesaria para sus respectivos análisis de riesgos.