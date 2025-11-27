Hong Kong registra 75 muertos y 300 desaparecidos en uno de sus peores enciendos

El suceso también ha puesto el foco sobre el uso tradicional de los andamios de bambú, muy extendidos en Hong Kong por su bajo coste

El devastador incendio que ha arrasado varios edificios en Hong Kong ha dejado un balance trágico: 75 muertos, 70 personas hospitalizadas y cerca de 300 desaparecidos. El fuego, que se prolongó durante dos noches consecutivas, ha sido finalmente controlado por los bomberos, aunque las labores de búsqueda y rescate continúan.

Las autoridades han detenido a tres miembros de la empresa de reformas responsable de los trabajos en uno de los edificios afectados. Se les acusa de haber utilizado materiales no autorizados, lo que podría haber contribuido a la rápida expansión del incendio.

El suceso también ha puesto el foco sobre el uso tradicional de los andamios de bambú, muy extendidos en Hong Kong por su bajo coste y flexibilidad en estructuras altas. Sin embargo, tras esta tragedia, expertos y vecinos cuestionan si estos andamios facilitan la propagación de las llamas y si deberían revisarse los protocolos de seguridad y los materiales permitidos.

El gobierno local ha anunciado que se iniciará una investigación oficial para esclarecer las causas exactas del incendio y evaluar cambios urgentes en la normativa. Mientras tanto, la ciudad se enfrenta a una de las tragedias más graves de los últimos años, con familias que aún esperan noticias de sus seres queridos entre los desaparecidos.

El suceso ha dejado en evidencia la necesidad de evaluar no solo la gestión del incendio, sino también los materiales y métodos de construcción que todavía se emplean.