Ocho heridos en el incendio de un piso en Badalona: hay una persona en estado crítico y otra grave
El fuego ha quemado de madrugada el domicilio y ha afectado a otro piso
Una persona del domicilio se precipitó a un patio interior, mientras que otra pasó al piso de al lado por el toldo y los tendederos,
BarcelonaOcho personas han resultado heridas, entre ellas una en estado crítico y otra grave, tras un incendio este jueves de madrugada en un piso de Badalona.
El fuego ha quemado el domicilio y ha afectado a otro piso en la calle Badajoz de la localidad catalana, donde ocho personas han resultado heridas de diversa consideración.
Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han recibido el aviso a las 01:28 horas de la madrugada, sobre un incendio originado en la tercera planta de un edificio de cinco plantas.
Una persona se precipita a un patio interior tras el fuego
Hasta el lugar se han desplazado una treintena de efectivos con nueve dotaciones: cinco camiones de agua, la autoescalera y tres vehículos ligeros de coordinación y mando, entre ellos el equipo conjunto del Grupo Operativo de Apoyo (GROS) y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). También se han desplazado cinco dotaciones de los Bomberos de Barcelona.
El fuego ha quemado el recibidor y parcialmente el comedor, mientras que el resto del piso presenta daños causados por la temperatura, humo y agua utilizada para la extinción. Desde este domicilio una persona se precipitó a un patio interior, mientras que otra pasó al piso de al lado por el toldo y los tendederos, y otras dos fueron rescatadas por los bomberos.
Los vecinos del piso de al lado han sido confinados en el interior del domicilio, que ha sufrido afectaciones en el cuadro eléctrico, y el resto de vecinos se evacuaron a la calle.
Una persona, en estado crítico y otra grave
El fuego se ha dado por apagado poco antes de las 02.00 horas de la madrugada, momento en el que han iniciado las labores de ventilación y revisión de puntos calientes. También realizaron una inspección del edificio para comprobar que las plantas estaban limpias de humo y que no estaban afectadas en el interior de ningún piso.
Por su parte, el SEM ha desplazado seis ambulancias y el equipo conjunto SEM-Bombers, ha asistido a ocho personas: una en estado crítico y dos en estado menos grave, que han sido trasladadas al Hospital Trias i Pujol, y una persona herida en estado grave ha sido evacuada al Hospital de la Vall Badalona.
Hasta el lugar también se han desplazado seis patrullas de los Mossos d'Esquadra y efectivos de la Guardia Urbana de Badalona en un fuego que ha obligado a los vecinos de los dos pisos afectados pasar la noche fuera de casa, mientras que el resto de vecinos han podido regresar a sus domicilios.