27 NOV 2025

El siniestro ha devastado siete de los ocho bloques de 31 plantas del complejo Wang Fuk Court

Los andamios de bambú colocados en el exterior de los edificios favorecieron la propagación de las llamas, según las primeras investigaciones

El amanecer en Hong Kong ha sido negro: por las terribles cifras de los muertos y desaparecidos en el incendio de un edificio y por las densas columnas de humo que seguían tiñendo el cielo de oscuro. Más de 800 bomberos continúan trabajando en el lugar del siniestro, que afecta a un bloque residencial de rascacielos: las llamas llevan más de 20 horas activo y ya son 55 los muertos en el peor incendio de Hong Kong en 30 años.

Los equipos de rescate siguen buscando en el interior de los edificios carbonizados a las 279 personas que continúan desaparecidas. Ya son siete los edificios calcinados en el siniestro, que comenzó este miércoles en la ciudad china.

Jason vivía en uno de esos bloques junto a su caniche, que lo enseña a las cámaras. "No sé cómo estará mi perro arriba. Temo que el humo lo asfixie", dice este hombre, que ha visto arder su hogar sin poder rescatar nada, ni siquiera a su mascota.

Los andamios de bambú favorecieron la propagación de las llamas

Las primeras investigaciones apuntan a que los andamios de bambú colocados en el exterior de los edificios jugaron un papel fundamental en la propagación del incendio a los bloques colindantes. Las llamas se han extendido desde el primer rascacielo a otros seis edificios cercanos en cuestión de minutos.

El Departamento de Bomberos ya sabe que había redes de protección que no cumplían con las normas de seguridad y que convirtieron en una ratonera los cerca de 2.000 apartamentos que formaban el moderno complejo residencial.

Al menos 44 personas ya se dan por fallecidos, aunque los bomberos creen que puede haber muchos más por los casi 300 desaparecidos. Las autoridades han informado que en los hospitales permanecen ingresados 45 heridos en estado grave.

Hay tres detenidos, sospechosos de ser responsables del incendio, que podrían enfrentarse a una acusación por homicidio involuntario.