El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ha terminando reconociendo que mantuvo una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en plena escalada dialéctica entre ambos países. El mandatario venezolano asegura ahora que la conversación fue en un tono de respeto "fue respetuosa y cordial", sin hacer referencia a su petición de amnistía para él, para toda su familia y para más de 100 altos cargos como condición para abandonar el país. Una propuesta que ha sido rechazada por Trump, aunque no es lo que refleja Maduro. Informa Sonia Losada.

De hecho lo que demuestra es una doble cara. Por un lado intenta exhibirse seguro y tranquilo, baila, rapea, le vemos haciendo bromas en inglés, pero la otra cara es diferente. El venezolano ha cambiado su rutina, su teléfono, su lugar de descanso, hasta de guardaespaldas que ahora serían de la inteligencia cubana. Es su estrategia comunicativa por fuera en la que alterna la mano tendida o blande una espada.

Estados Unidos acumula fuerzas militares en la zona

Ante sus incondicionales se ríe de la amenaza de Estados Unidos tirando de argumentos y dialéctica diplomática: "A mí no me gusta la diplomacia de micrófono. Hay cosas importantes. En silencio tienen que ser. Hasta que se den", aseguró en una comparecencia pública.

Pero en privado baila a otro ritmo el de cambiar cada día de domicilio, de móvil, el de reforzar su seguridad con guardaespaldas cubanos. Según el New York Times, no está tan tranquilo como aparenta e improvisa su agenda. Teme un ataque de precisión, teme ser traicionado. Estados Unidos le está imponiendo un ritmo más bélico, una guerra contra el narcotráfico. Esto es una guerra y están matando a gente.

Un ritmo marcado desde Puerto Rico donde Estados Unidos sigue acumulando fuerzas militares. Para acabar con con los narcos dice Donald Trump que pronto habrá ataques por tierra recordando que señaló a Maduro como jefe del cártel de los soles y no reconoce su legitimidad como presidente por presunto el fraude electoral en 2024.