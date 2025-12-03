Zoe Armenteros 03 DIC 2025 - 09:20h.

Donald Trump extiende sus amenazas a Colombia y a sus laboratorios de droga

Nicolás Maduro ignora el ultimátum de Donald Trump y se marca un baile burlón como respuesta

Máxima tensión en Venezuela ante las amenazas de Donald Trump que ya ha prometido que Estados Unidos se prepara para atacar por tierra a los líderes del narcotráfico. Lo peor es que el republicano pone al presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro, en la diana. Washington lo considera el cabecilla de un cártel al que ha decretado como grupo terrorista. Desde Caracas acusan a Trump de enmascarar una operación para quitarse a un gobierno incómodo y quedarse con el petróleo venezolano. La información en vídeo del periodista Víctor Pozo.

La situación podría ser la antesala de una nueva guerra de Estados Unidos que se extiende a Colombia, otro gobierno el de Gustavo Petro, que tampoco gusta a Trump y que también ha respondido en redes, invitando al presidente estadounidense a visitar el país para conocer cómo se lucha contra el narcotráfico.

La reunión del gabinete de Donald Trump parecía un consejo de guerra. En la mesa se habló de varios temas. Entre ellos el de la guerra contra el narcotráfico, que parece dar un paso más en la tensión con Venezuela a la que ha advertido de próximo ataques en su territorio. "Vamos a empezar a hacer esos ataques en el terreno también, aseguró el republicano con gesto serio. "Es mucho más fácil. Sabemos dónde viven los malos y empezaremos muy pronto". afirmó con esa manera de hablar que parece sacada de una peli para niños, donde todo se simplifica a buenos y malvados. Después de más de una veintena de intervenciones a narcolanchas en el Caribe, Estados Unidos promete incursiones por tierra.

Trump se lanza contra los gobiernos de izquierda en nombre de la lucha contra el narcotráfico

Con esta advertencia o amenaza, Trump ha asegurado querer acabar con los narcotraficantes que, según dice," destrozan a las familias de su país. Vamos a echar a esos hijos de perra. Pero esta vez, los más que serios avisos han traspasado fronteras. El presidente de EEUU extiende sus amenazas a Colombia y a sus supuestos laboratorios de cocaína. "Cualquiera que esté haciendo eso y vendiéndolo en nuestro país está sujeto a ataques".

Las amenazas no solo llegan mediante la palabra, porque EEUU desde hace cuatro meses ha desplegado un extraordinario operativo militar en el mar Caribe frente a las costas venezolanas con ataques indiscriminados a embarcaciones. Ahora, también está realizando maniobras conjuntas con tropas panameñas para adecuarse al terreno y puertos para sus buques en Puerto Rico, su estado 51.

El presidente de Venezuela, por el momento mantiene su agenda, mientras baila y lanza mensajes de paz en un inglés que parece dedicado a hacer reír a su audiencia. La escalada de la tensión ya preocupa hasta el papa León XIV que ha abogado por usar la palabra: "Mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica. Trump se mantiene en sus trece de quitar a Maduro del Gobierno y ante los medios respondió a la pregunta: "¿Le ha ofrecido a Maduro irse? Lo hará".