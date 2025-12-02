Zoe Armenteros 02 DIC 2025 - 09:35h.

Los analistas estadounidenses ya hablan del desgaste de Trump en su política hacia Caracas y advierten de que podría ser considerados crímenes de guerra

Maduro responde a Trump por los aranceles a su petróleo: "Venezuela es un país libre, no somos colonia de nadie"

Nicolás Maduro ha respondido a su manera el ultimátum de Trump para que deje el Gobierno de Venezuela. A golpe de baile y aplausos de su auditorio, el presidente chavista se ha burlado de las amenazas del republicano que ha desplegado un operativo de guerra frente a las costas venezolanas.

Nicolás Maduro ha vuelto a aparecer en público tras cinco días de ausencia y lo ha hecho en un acto público, bailando, tras ignorar el ultimátum de Trump que le pedía abandonar el país. Washington y Caracas han reconocido que ambos presidentes hablaron por teléfono hace un mes durante el operativo contra las embarcaciones en el Caribe.

Según la agencia Reuters, Maduro habría rechazado la petición de Trump para ser amnistiado y dejar el Gobierno. El Parlamento de Venezuela ha anunciado una comisión para investigar los ataques a embarcaciones en el Caribe, tras denunciar la postura de EEUU ante la ONU por injerencia política.

El presidente de EEUU exigió a Maduro que dejara el poder antes del pasado viernes, 28 de noviembre, a cambio de garantizarle su seguridad y su traslado a un tercer país, pero este pasó de Trump tras reivindicar la autonomía de Venezuela.

Aparte del 'show' de Maduro, que ya forma parte de sus presentaciones, el presidente de Venezuela ha subrayado que su país tiene una "capacidad defensiva integral" inédita, al hilo de las advertencias de Estados Unidos sobre una posible intervención militar.

"Nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha demostrado su unión indisoluble con el pueblo de Venezuela, su disciplina y su arrojo patriótico para defender cada palmo de tierra venezolana", ha subrayado Maduro, que se ha empeñado en presumir del apoyo popular con el que cuenta.

Trump y su secretario de guerra, bajo la lupa tras cuatro meses de amenazas y ataques a Venezuela

En Estados Unidos, mientras tantos, los demócratas en el Capitolio advierten a Trump por un posible crimen de guerra si ataca a Venezuela para deshacerse del líder venezolano. en las filas republicanas tampoco hay una cohesión sobre la postura del presidente de EEUU en relación con el país latinoamericano.

La Casa Blanca mantiene a niveles máximos la tensión con Venezuela ante la posibilidad de que el republicano opte por atacar objetivos dentro del país sudamericano, algo con lo que lleva meses amagando.

El enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela, según los análisis que recoge la CNN, comienza a desgastar a Washington después de cuatro meses de presión política, económica y militar, así como con la extraordinaria presencia del portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, y una armada de barcos de guerra frente a las costas venezolanas.

Maduro apela al apoyo popular y mientras Donald Trump y su secretario de guerra, Pete Hegseth siguen atacando a las embarcaciones que crucen el Caribe y el Pacífico en nombre de la lucha contra el narcotráfico. El presidente de Venezuela sigue bailando, por el momento.