Accidente de tráfico entre un autobús y una ambulancia en Badalona: hay cuatro heridos, uno crítico

AlcúdiaLa Guardia Civil de Tráfico concluye que una mujer que sufrió graves heridas en un accidente de tráfico en Alcúdia mintió cuando dijo que quien conducía el coche era su acompañante, que falleció en el siniestro. Según informa ‘Diario Mallorca’, destacan que era ella quien conducía el vehículo y que entró en contradirección en una rotonda. Esto provocó una colisión frontal con otro vehículo.

Los agentes le imputan un delito de homicidio imprudente y otros tres de lesiones. El siniestro ocurrió el pasado 15 de noviembre en una rotonda de la carretera Ma-3460, a la altura del punto kilométrico 0’3, en Alcúdia. Una colisión frontal dejó una persona muerta y cuatro heridos de gravedad.

Los agentes concluyeron que era la mujer quien conducía

En el coche responsable del accidente viajaban dos personas: un varón de 53 años que murió y una mujer de 29, herida de gravedad. Ambos eran de nacionalidad neerlandesa. La mujer sostuvo que el conductor del coche era su acompañante, el hombre que falleció en el accidente.

El Equipo de Investigación de Siniestros de la Guardia Civil de Tráfico comenzó una investigación para esclarecer los hechos. Inspeccionaron los indicios que pudieron provocar el accidente y revisaron las heridas que sufrieron los ocupantes. Al final, los agentes concluyeron que había sido la mujer, y no el hombre fallecido, quien conducía el turismo que provocó el accidente.

1.785 víctimas mortales en carretera en 2024

Según el informe anual de la DGT, en el año 2024 se registraron un total 1.785 víctimas mortales en 101.996 siniestros de tráfico en toda España. Ello representa, respecto de 2023, que las víctimas mortales disminuyen un 1%, mientras que los siniestros viales con víctimas aumentan un 1%.

Si se desagregan las cifras según el tipo de vía interurbana, se observa que las carreteras convencionales registraron 933 víctimas mortales (-1% respecto a las registradas en el año 2023 y +4% respecto al año 2019) y 3.465 personas heridas hospitalizadas (+2% respecto a las registradas durante el año 2023 y +2% respecto al año 2019).