Los equipos de rescate han trasladado a otras 16 personas heridas graves

Las autoridades locales no descartan que el número final e fallecidos y heridos aumente en las próximas horas

Al menos 19 personas han muerto tras derrumbarse dos inmuebles contiguos en la ciudad marroquí de Fez, según han confirmado las autoridades, si bien no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas, ya que hay más de 16 heridos graves.

Dos edificios de 4 plantas con 8 familias

Las autoridades de Fez han especificado que hasta el momento se han confirmado 19 fallecidos y 16 heridos graves por el suceso, antes de agregar que en los edificios, de cuatro plantas cada uno y situados en el barrio Al Mustaqbal, vivían ocho familias.

Las fuerzas de seguridad y los equipos de rescate trabajan ya en la zona para sacar a las víctimas de entre los escombros y trasladar a los heridos al Centro Hospitalario Universitario de Fez, además de evacuar a los residentes en varias casas cercanas ante el riesgo de derrumbe, tal y como ha informado la agencia estatal marroquí de noticias, MAP.

Las operaciones de búsqueda y rescate siguen activas en la zona, sin que por ahora se descarte que pueda haber más personas entre los escombros. Por el momento se desconocen las causas de este derrumbe.