El problema al que se enfrenta Rosalía para ampliar fechas en España de su 'LUX Tour'

El revuelo por la nueva gira de Rosalía, 'LUX Tour', ha ido 'in crescendo' con el paso de los días, especialmente desde que este martes 9 de diciembre haya comenzado la preventa de entradas en España. Y como era de esperarse, se han vendido de forma masiva en pocos minutos.

Sin embargo, entre las dudas que ha despertado el anuncio del tour hay una pregunta recurrente: ¿por qué una artista capaz de llenar estadios en varios países, tal y como se pensaba que haría, ha optado por actuar exclusivamente en recintos cerrados como recintos y pabellones?

La escenografía

Uno de los motivos más comentados es la escenografía de al gira. A diferencia de las anteriores, construidas sobre una base pop más flexible, moderna y adaptable, 'LUX Tour' exige un tipo de puesta en escena que depende del control total del entorno: iluminación milimétrica, efectos visuales diseñados para espacios interiores, sonido envolvente y una narrativa visual que no estaría garantizada en un estadio al aire libre.

La estética del álbum, mucho más íntima, conceptual y enraizada en tradiciones musicales, pide un formato que permita moldear el ambiente sin interferencias de viento, lluvia o cambios de luz natural. Los pabellones ofrecen esa precisión, mientras que los estadios, no.

¿Una ópera?

A esto se suma otro elemento crucial: la operativa que se prevé para el espectáculo. Desde antes del anuncio oficial se habló de que la nueva gira podría incorporar elementos propios de una ópera, con secciones estructuradas a modo de actos, un mayor protagonismo de coros y orquesta.

En este sentido, montar una ópera dentro de un estadio es uno de los mayores retos logísticos posibles. Requiere más pantallas, más sonido direccional, estructuras adicionales, sistemas de seguimiento de luz muy precisos y una disposición acústica prácticamente imposible de controlar en espacios tan grandes y abiertos.

Recordemos que, por ejemplo, el Santiago Bernabéu tiene capacidad para más de 83.000 personas, mientras que el Movistar Arena -donde se celebrarán cuatro conciertos- solo cuenta para poco menos de 18.000. En Barcelona ocurre lo mismo: el Estadio Olímpico Lluís Companys alberga capacidad para 56.000 personas, mientras que el Palau Sant Jordi -donde se llevarán a cabo los otros shows en España- tiene para 18.000.

El estilo del álbum

El propio estilo del álbum también podría haber influido en esta decisión. 'Lux' es un trabajo más orgánico, con voces tradicionales y efectos de sonido que funcionan mejor en recintos cerrados, donde se puede garantizar una acústica cuidadosamente diseñada.

Un estadio, por su tendencia a difuminar frecuencias, perjudicaría la riqueza instrumental que caracteriza este álbum, muy distinto al enfoque digital y rítmico de otros de sus trabajos más adaptables al gran formato.

El tiempo y el dinero

Existe, además, una razón mucho más pragmática: el tiempo y el dinero. Para una gira de estadios sería necesario diseñar dos escenarios completamente distintos: uno pensado para espacios interiores y otro para estadios al aire libre. Esto implicaría un equipo adicional de ingeniería, escenografía duplicada, camiones extra, más personal y semanas de preparación para cada versión del show.

Adaptar una producción tan compleja a dos formatos no solo incrementaría de forma drástica el presupuesto, sino que también alargaría los tiempos de montaje y desmontaje entre fechas, algo incompatible con el itinerario internacional tan ajustado que posee la artista catalana.

En una gira tan extensa, donde Rosalía visitará Europa, Estados Unidos y Latinoamérica en pocos meses, la logística tiene que ser eficiente y rápida, algo que solo se consigue manteniendo un único formato escénico.

Elegir recintos cerrados es una forma de priorizar un espectáculo más inmersivo, más teatral y más fiel al espíritu del proyecto. Quienes consigan entrada, especialmente tras una preventa tan intensa como la de este martes, vivirán un concierto pensado al detalle para ese tipo de espacio.