Varios heridos en un tiroteo en la Universidad de Kentucky: detenido un sospechoso

Un tiroteo en la Universidad de Kentucky, EEUU, ha dejado varios heridos: el principal sospechoso ha sido detenido

Las autoridades estadounidenses han detenido este martes a una persona después de que se produjera un tiroteo en la Universidad de Kentucky, ubicada en la capital del estado homónimo, Fráncfort, que ha dejado varios heridos, si bien por el momento no se ha hecho público un balance de víctimas.

"Tenemos conocimiento de un tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky, en Fráncfort. Actualmente, hay algunos heridos. (...) Las fuerzas de seguridad se encuentran en el lugar y un sospechoso ha sido detenido", ha confirmado el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, a través de su perfil en la red social X.

El campus ha sido acordonado por la policía

Minutos antes, la Policía de la ciudad estadounidense había informado a través Facebook de que había "asegurado el campus --que se encuentra cerrado "hasta nuevo aviso"-- y tiene a un sospechoso bajo custodia", después de haber respondido a un incidente "relacionado con un agresor activo" sobre las 15:35 horas (hora local).