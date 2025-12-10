Trump combinó este mensaje con un discurso centrado en la inmigración, algo ya común en sus apariciones políticas

Donald Trump reapareció esta semana visiblemente molesto por no haber sido reconocido con el Nobel de la Paz, un galardón que, según él, debería haber recibido durante su mandato. En un acto celebrado este miércoles, el presidente volvió a reivindicar su política exterior, asegurando que habría merecido el premio por “haber acabado con ocho guerras” y por poder resolver “con una llamada” un enfrentamiento diplomático entre Tailandia y Camboya.

Durante su intervención, Trump combinó este mensaje con un discurso centrado en la inmigración, un tema recurrente en su agenda política. Fue entonces cuando describió de manera polémica el origen de algunos de los migrantes que llegan a Estados Unidos: "Por qué solamente aceptamos gente de países de mierda, por qué no podemos tener gente de Noruega o Suecia, aunque sea unos pocos".

Sus palabras, que recuerdan a declaraciones similares realizadas durante su presidencia, reavivaron la crítica de organizaciones de derechos civiles y de parte del espectro político estadounidense. Mientras tanto, Trump continúa utilizando estos actos públicos para reforzar su narrativa de éxito internacional y proyectar la idea de que su gestión habría sido subestimada por la comunidad internacional.