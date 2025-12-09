El inmigrante se ha convertido en el chivo expiatorio nacional

En lo que va de año ya han sido detenidas más de 200.000 personas

En la guerra de Donald Trump contra la inmigración, se calcula que en lo que va de año ya han sido detenidas más de 200.000 personas, 75.000 de ellas sin antecedentes penales y muchas eran ciudadanas de Estados Unidos.

El último caso que ha trascendido a los medios de comunicación. El ICE entró sin orden judicial a una vivienda donde detuvo a punta de pistola a los cuatro miembros de la familia. Métodos expeditivos. Primero se detiene y luego se pregunta.

El inmigrante se ha convertido en el chivo expiatorio nacional. Desde el Departamento de Seguridad Nacional contribuyen a su deshumanización con un vídeo navideño o con fotos y un juego de palabras: “You're going ho ho home, os vais todos a casa” y que rubrican después con un Donald Trump disfrazado de Papa Noel dispuesto a llevárselos, en efecto, a todos.

Amnistía denuncia "violaciones de los DDHH" en centros de detención de migrantes

La ONG Amnistía Internacional ha denunciado "violaciones de los Derechos Humanos" cometidas en 'Alligator Alcatraz' --el 'Alcatraz de los Caimanes'-- y el Centro de Internamiento de Krome North (Krome), dos centros de detención de migrantes situados en el estado de Florida, en el sureste Estados Unidos.

En su informe 'Tortura y desapariciones forzosas en el estado del sol: violaciones de Derechos Humanos en el Alcatraz de los Caimanes y Krome', la organización revela casos de "violaciones, en algunos casos constitutivas de tortura" a manos de los agentes de estos centros.

Así, apuntan a una situación "cada vez más hostil bajo el mandato del gobernador Ron DeSantis , cuya administración ha intensificado la criminalización y las detenciones en masa de migrantes y personas que buscan seguridad".