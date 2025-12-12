El rey Carlos III habla sobre su cáncer y la importancia de la detección temprana, compartiendo novedades sobre su estado de salud

El rey Carlos III, en tratamiento por su cáncer, quiere que esta Navidad sea "especial" por si acaso "es la última"

Compartir







Este viernes por la noche, el rey Carlos III de Inglaterra ha difundido un mensaje en video durante un programa televisado en Reino Unido, respaldando la campaña 'Stand Up To Cancer' de Channel 4 y la organización Cancer Research UK.

"Hoy puedo compartir con vosotros la buena noticia de que, gracias al diagnóstico precoz, la intervención eficaz y el cumplimiento de las órdenes 'médicas', mi propio calendario de tratamiento contra el cáncer puede reducirse en el próximo año", empieza diciendo el monarca.

PUEDE INTERESARTE Victoria para el príncipe Harry: el Gobierno británico revisará su protección oficial en Reino Unido tras habérsela retirado

El monarca de 77 años, que fue diagnosticado con cáncer hace casi dos años, ha compartido novedades sobre su estado de salud y ha subrayado la importancia de los programas de detección precoz. En palabras del propio rey: "Este hito es tanto una bendición personal como un testimonio de los notables avances logrados en la atención al cáncer en los últimos años; testimonio que espero pueda animar al 50% de nosotros que en algún momento de nuestras vidas será diagnosticado con esta enfermedad".

"También sé la diferencia que ha supuesto en mi caso, permitiéndome seguir llevando una vida plena y activa, incluso mientras recibía tratamiento", se sincera Carlos III. Pero expresó su preocupación porque al menos 9 millones de personas en el Reino Unido no estaban al día con los cribados de cáncer disponibles.

PUEDE INTERESARTE El curioso objeto que hay en la casa del rey Carlos III que refleja cómo es su relación con el príncipe Harry y Meghan Markle

Una de las intervenciones públicas más significativas del rey

El mensaje del soberano británico fue grabado durante la última semana de noviembre en la residencia real de Clarence House, en Londres. Esta aparición marca una de las intervenciones públicas más significativas del rey desde que anunciara su diagnóstico de cáncer de próstata en febrero de 2024, tras lo cual interrumpió temporalmente sus actividades oficiales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Carlos III retomó sus obligaciones en abril de 2024, cuando sus médicos expresaron estar "muy alentados por sus progresos", y desde entonces ha seguido un tratamiento continuo. El monarca celebró su 77 cumpleaños el 14 de noviembre con un viaje a Gales, mostrando su determinación por cumplir plenamente con sus funciones a pesar de su enfermedad.

Con su mensaje, el rey espera concienciar sobre la importancia de la detección temprana y motivar a la sociedad a participar en la lucha contra el cáncer.