El Ministerio del Interior ha ordenado una nueva evaluación del nivel de amenaza que existe sobre Harry, la primera desde 2020

El príncipe Harry pierde su batalla legal contra el gobierno británico y seguirá sin seguridad en Reino Unido

El príncipe Harry ha conseguido un avance importante en su larga batalla por recuperar la protección policial oficial en Reino Unido.

Hasta ahora, después de que el duque de Sussex y Meghan Markle renunciaran a sus obligaciones reales en 2020, las autoridades británicas le retiraron la seguridad policial permanente que antes disfrutaba como miembro activo de la familia real, lo que también ha impedido, según él, que sus hijos visiten el país desde 2022.

Su caso

En febrero de 2020, el comité responsable de la seguridad de los Windsor y otras personalidades públicas decidió que, tras su salida como "royal working member", el hijo del rey Carlos III ya no tendría derecho a la protección policial habitual financiada por el Estado. En su lugar, pasaría a un régimen 'a medida': cada vez que viajara a Reino Unido, tendría que notificarlo con 30 días de antelación para que se evaluase si recibía protección.

Harry presentó una demanda en 2021 impugnando esa decisión, y tras perderla en primera instancia, apeló, un proceso que se ha alargado hasta ahora.

El pasado mes de abril compareció ante el Tribunal de Apelación de Londres, y allí, sus abogados argumentaron que él había sido sometido a un proceso "a la carta" distinto al estándar; una protección claramente inferior a la de otros miembros de la realeza y otras figuras públicas con un trato que tildaron de "injustificado e inferior".

Sin embargo, en mayo la apelación fue rechazada. Los jueces aceptaron la tesis del Gobierno británico, argumentando que, al haber abandonado la vida real y residir principalmente en Estados Unidos, era comprensible y legalmente defendible que ya no se considerara apropiada la protección permanente.

Tras esa derrota, Harry declaró que, en esas condiciones, era "imposible" llevar a su esposa e hijos a Reino Unido de forma segura.

¿Conseguirá la protección oficial?

Pero ahora, la historia ha dado un giro esta semana. Según han informado los tabloides británicos, el Ministerio del Interior ha ordenado una nueva evaluación del nivel de amenaza que existe sobre Harry, la primera desde 2020. El comité, Ravec, ha encargado a su Consejo de Administración que revise su estatus de seguridad.

Este paso supone una victoria simbólica para el hermano del príncipe Guillermo: después de años de derrotas judiciales, el Gobierno británico ha reconocido que la situación necesita ser reexaminada y revisará su caso.

El cambio de postura se habría desencadenado tras una carta que Harry envió el pasado mes de octubre a la nueva ministra del Interior, Shabana Mahmood, solicitando formalmente una nueva evaluación de riesgo.

De concedérsele la protección oficial, podría permitir que su esposa e hijos, Archie y Lilibet, regresen a Reino Unido sin riesgo. Hasta ahora, la falta de protección ha sido el argumento principal por el que no han viajado desde 2022.

De concretarse, y teniendo en cuenta que la revisión podría resolverse en las próximas semanas o meses, esto supondría no solo un alivio para Harry, sino también una posible reconciliación con su familia en Reino Unido. Cabe recordar que el soberano británico no ve a sus nietos desde entonces.