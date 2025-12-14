El presidente de EE.UU, Donald Trump, ha anunciado la detención del sospechoso

El alcalde Smiley ha precisado que los siete heridos se encuentran estabilizados

Rhode IslandEl sospechoso del tiroteo registrado este sábado en el campus de la Universidad de Brown en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, fue detenido, anunció el presidente de EE.UU., Donald Trump.

"Me han informado sobre el tiroteo que tuvo lugar en la Universidad Brown, en Rhode Island. El FBI se encuentra en el lugar de los hechos. El sospechoso está detenido. ¡Que Dios bendiga a las víctimas y a sus familias!", anunció Trump en un mensaje en su red social, Truth Social.

Siete heridos se encuentran estabilizados

El alcalde de la ciudad de Providence, Brett Smiley ha confirmado en rueda de prensa la detención después de que fuentes policiales informaran a la cadena NBC que llevaba un arma cuyas "características únicas" coinciden con la empleada por el tirador de la universidad.

Las mismas fuentes apuntan, no obstante, que el sospechoso todavía no ha sido imputado.

El alcalde Smiley ha precisado que los siete heridos se encuentran estabilizados y que solo uno de ellos sigue en estado crítico.

La rectora de la universidad, Christina Paxon, ha confirmado que la institución ha levantado la orden de clausura declarada poco después de ocurrir el tiroteo.