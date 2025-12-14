En las inmediaciones de Bondi Beach, los agentes han localizado un vehículo que contenía explosivos, así como una lista con posibles objetivos

SídneyLa Policía australiana mantiene abierta la investigación sobre el tiroteo ocurrido este domingo en la playa de Bondi, en Sídney, un suceso que las autoridades ya han calificado oficialmente como un atentado terrorista de carácter antisemita y que, por el momento, no ha sido reivindicado. El ataque se produjo en las inmediaciones de una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá y ha dejado al menos 11 personas fallecidas y 29 heridas, entre ellas dos agentes de policía, según el balance confirmado por la Policía de Nueva Gales del Sur.

Los hechos comenzaron alrededor de las 18.45 hora local, cuando al menos dos hombres armados abrieron fuego contra los asistentes al acto. Uno de los atacantes murió durante la intervención policial, mientras que el segundo fue detenido y permanece en estado crítico en un hospital. El comisario jefe del estado, Mal Lanyon, confirmó en rueda de prensa que lo ocurrido debe considerarse un ataque terrorista dirigido específicamente contra la comunidad judía, una valoración compartida por el primer ministro regional, Chris Minns.

Quiénes son los atacantes

Las fuerzas de seguridad han logrado identificar ya a uno de los presuntos autores. Se trata de Navid Akram, de 24 años y origen pakistaní, residente en el suroeste de Sídney. La policía ha registrado su vivienda familiar como parte de la investigación. Según fuentes policiales, el joven era aficionado al fútbol y a los estudios islámicos, y había sido mencionado como alumno destacado del Instituto Coránico Al Murad, en la ciudad australiana. La identidad del segundo implicado no ha trascendido por el momento.

La investigación se centra ahora en determinar si los atacantes actuaron por cuenta propia o contaron con apoyo logístico o cómplices. En las inmediaciones de Bondi Beach, los agentes han localizado un vehículo que contenía explosivos, así como una lista con posibles objetivos vinculados a la comunidad hebrea, hallazgos que refuerzan la hipótesis de una planificación previa. Las autoridades reconocen que se trata de una investigación compleja y continúan trabajando para esclarecer todos los detalles del ataque.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha expresado su consternación por las “escenas impactantes y angustiosas” llegadas desde Bondi y ha convocado una reunión urgente de su gabinete de seguridad. En un comunicado, ha trasladado sus condolencias a las víctimas y ha asegurado que el Gobierno federal trabaja de forma coordinada con las autoridades del estado de Nueva Gales del Sur para responder a la emergencia y ofrecer nuevas actualizaciones conforme se confirme más información.