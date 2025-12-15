Irlanda
Rescatan en Irlanda a un pesquero coruñés con 14 marineros: el barco se quedó sin motor y a la deriva
Los 14 marineros fueron trasladados a la bahía de Dingle
El barco se quedó sin motor, a la deriva y el fuerte oleaje los arrastró contra las rocas
La Guardia Costera de Irlanda ha rescatado este domingo a un pesquero gallego que se había quedado encallado con 14 marineros a bordo.
El barco se quedó sin motor, a la deriva y el fuerte oleaje los arrastró contra las rocas, pero el recate se llevó a cabo antes de que chocase.
Los 14 marineros fueron trasladados a la bahía de Dingle donde los sanitarios evaluaron el estado de salud de los rescatados.
El pesquero de nombre Fastnet, de bandera francesa y capital gallego, está integrada en la asociación de armadores PescaGalicia, de A Coruña, según recoge La Voz de Galicia.