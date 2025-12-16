Trump usa esta definición reservada para armas "radiológicas, químicas, biológicas destinadas a hacer daño a un gran número de personas

El mercado negro del fentanilo: “El riesgo es que redes criminales cambien su modelo de negocio para introducirlo en España”

Compartir







A Donald Trump le puede el lenguaje grandilocuente. A la droga fentanilo la ha declarado "arma de destrucción masiva" en una orden ejecutiva, que ha firmado este lunes en su despacho oval de la Casa Blanca. El presidente de EEUU da así otra vuelta de tuerca a estas definiciones, cuando comenzó en febrero, a llamar a los cárteles de la droga como "organizaciones terroristas extranjeras".

"Ninguna bomba hace lo que esto está haciendo, así que vamos a clasificar formalmente el fentanilo como arma de destrucción masiva", ha afirmado Trump en declaraciones a los medios tras firmar la orden ejecutiva.

"El fentanilo ilícito está más cerca de ser un arma química que una droga". "Dos miligramos, una cantidad casi indetectable equivalente a entre 10 y 15 granos de sal, es una dosis letal. Cientos de miles de estadounidenses han muerto de sobredosis de fentanilo", ha explicado para justificar el tono de la orden ejecutiva.

La Administración no ha explicado qué repercusiones legales tendrá la clasificación de esta droga como arma de destrucción masiva, una expresión reservada hasta ahora a armas "radiológicas, químicas, biológicas o de otro tipo destinadas a hacer daño a un gran número de personas". El fentanilo ha matado a más de 80.000 personas en Estados Unidos solo en 2024, según estadísticas oficiales.

PUEDE INTERESARTE Trump firma una ley contra los traficantes de fentanilo con una pena mínima de 10 años de cárcel

Trump lleva las palabras al límite: del fentanilo como arma de destrucción masiva al narcoterrorismo

Trump, durante el acto, ha aprovechado además para condecorar a miembros de las fuerzas de seguridad que han trabajado en el plan para cerrar la frontera con México a la entrada de inmigrantes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Trump, ya en febrero, comenzó a vincular a algunos cárteles del narcotráfico como "organizaciones terroristas extranjeras", una decisión que serviría para justificar el uso del operativo militar contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.