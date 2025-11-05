'El programa de Ana Rosa' destapa el mercado negro del fentanilo en España

Investigan la desaparición de fentanilo en el Hospital Materno Infantil de Badajoz: no hay sospechosos

Una enfermera del Hospital Materno de Badajoz ha denunciado ante la policía la desaparición de varias dosis de fentanilo. El fentanilo es un opioide sintético de fabricación en laboratorio que se suministra habitualmente mediante parches, utilizados para aliviar dolores crónicos reumáticos o de cáncer, pero siempre debe estar controlado médicamente.

El peligro del desvío de los parches de fentanilo radica en que su potencia como sedante respiratorio es cien veces superior, lo que puede provocar una parada respiratoria si se excede la dosis. En España ya han muerto varias personas por consumo de fentanilo.

'El programa de Ana Rosa' ha investigado lo fácil que es conseguir estos parches. Una reportera buscó en internet ofertas de parches de fentanilo y, tras pocos minutos de conversación con el vendedor, logró comprarlos. Dos días después recibió el paquete con las cajas de parches de fentanilo, es fentanilo médico, y lo más probable es que haya sido desviado del circuito sanitario.

Médico experto en adicciones: "Tengo pacientes adictos al fentanilo recetado"

Con ese paquete, la reportera habló con un médico experto en adicciones, quien explicó el peligro de estos parches: “Asusta mucho. Pensé que podrían conseguirlos a través de Estados Unidos, pero esto es español. Tengo pacientes adictos al fentanilo recetado”.

La Guardia Civil ya se prepara ante la posible llegada masiva de fentanilo a España: “Hasta el momento no es algo que hayamos detectado que se haya evidenciado, pero sí es un riesgo que existe. El principal riesgo es que redes criminales cambien su modelo de negocio y utilicen rutas ya establecidas, como la de la cocaína, para tratar de introducir esta sustancia en España”.