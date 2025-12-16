Los viandantes grabaron la caída de la réplica de 24 metros ubicada a las puertas de un centro comercial de Brasil

La escultura cayó sobre el aparcamiento del centro comercial, donde estaba ubicada, sin provocar grandes daños

Los fuertes vientos destrozaron una réplica de la Estatua de la Libertad en la ciudad brasileña de Guaíba, en el estado de Rio Grande do Sul. La escultura cayó a pocos metros de un coche que estaba aparcado en el aparcamiento del centro comercial, donde estaba ubicada.

La imponente escultura de 24 metros, cayó estrepitosamente sobre la calle, mientras los vehículos pasaban por la vía pública, a causa de las intensas ráfagas de viento provocadas por un temporal que ha azotado la región.

La caída de la Estatua de la Libertad, ubicada sobre una plataforma de 11 metros, afortunadamente no causó víctimas, aunque las imágenes provocan temblores al derrumbarse a escasos centímetros de un coche aparcado.

El desastre provocado por el viento fue grabado por numerosos viandantes que colgaron los vídeos en redes sociales, donde se ha viralizado. Las autoridades han informado que “el área fue inmediatamente aislada, siguiendo todos los protocolos de seguridad" y anunciaron la retirada de los restos de la estatua para permitir la circulación de la zona, donde hay un centro comercial.